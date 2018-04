Casa propia y visita del Presidente de la UAR

Un 2 de abril de 1988, fue firmada el acta fundacional de la entidad madre del rugby formoseño. Llegando al final de la década del 80 con un equipo formoseño, Aguará, jugando en los torneos de la URNE, realizando todos los fines el cruce del charco para poder jugar sumado a las necesidades propias de los clubes formoseños que no estaban invitados o no podían competir en esa Unión, aceleraron la idea de contar con una propia Unión. Este martes 3 de abril, se realizará la inauguración de la primera Sede propia de la URF sito en Salta 358 con la presencia del presidente de la UAR Marcelo Rodríguez.

Actualmente la URF está siendo comandada por una dirigencia en donde se ven representados todos los clubes, siendo su presidente Alfredo Fernández Bedoya. Este martes a partir de las 21:30 horas se realizará la inauguración de la primera sede oficial de la URF, logro este el de contar con casa propia que se pudo dar luego de 30 años de andar la URF realizando sus reuniones en casas particulares, bares u otros locales de los cuales era un invitado. La ceremonia contará con la presencia de la dirigencia actual, la visita por primera vez también del máximo referente de la UAR, su presidente Marcelo Rodríguez, autoridades provinciales y municipales, los encargados de firmar el acta fundacional allá por el año 1998, dirigentes de clubes, árbitros, jugadores y demás personalidades ligadas al mundo de la ovalada en nuestra provincia y en la Región. Volviendo a la década del 80, así fue que dieron inicio los trámites para fundar la Unión de Rugby de Formosa, pero antes había que tener ciertos requisitos y obligaciones que tomar por parte de los clubes formoseños para que esto sea efectivo en la UAR. Uno de ellos era poder contar con 4 clubes como primer paso, y así a los ya existentes Aguará, Ñandupé de Clorinda y UNaF –en su primera etapa- se empezó a buscar el club que faltaba para poder ser Unión; nacía Caza y Pesca, con una camada de jugadores “veteranos” del club Aguará que pasaron a formar parte del Cazador y así lograr el cuarto club que empiece a tener mas cerca la idea de conformar la Unión de Formosa. Este grupo de jugadores estaba conformado, entre otros, por Antonio Donza, Flavio Fregosini; Daniel Bracachini; Miguel Paka y Norberto Nilo Vergara. A ellos se sumaron Juan Carlos Makario, Roberto Minerva; Daniel Arnedo; Carmelo Toddone; Carlos María Basile; César “Piki“ Sanchez; Victor Hugo Bértoli; Víctor Mazacotte; Eduardo Barberis y Miguel Castellani, durante el año 1987. Un años mas tarde, en 1988, en el club Caza y Pesca, se realizó la reunión para darle vida a la URF. Firmando el documento, Antonio Donza, por el Caza y Pesca; Adolfo “Cacho“ Cáceres, por UNaF –posteriormente Policial y luego Chajá-; el “Negro“ Raúl Oliva, por Ñandupé y Pedro Guillermo Etcheverría por el Aguará. En el plano deportivo, hubo un primer torneo local y el campeón oficial fue Ñandupé. Esto hizo que Aguará dejará de formar parte como invitado de la URNE y empiece a competir, al igual que el resto de los clubes a nivel regional bajo la bandera de la URF; vale resaltar también que en la década del 70, previo al nacimiento de la URF, existía el club Náutico, y era parte de los torneos en la Región. Hoy, la URF cuenta con un total de 6 clubes en actividad en la capital formoseña: Aguará, Caza y Pesca, San Cipriano, Chajá, Aborigen y Qompí; y 3 en el interior provincial, Los Teros de Pirané, Bermejo de El Colorado y Ñandupé de Clorinda, buscando por estos días completar los requisitos necesarios y así sumarse también Norec de esta ciudad. En tanto desde ya algunas temporadas el rugby Femenino de la URF ha crecido considerablemente con 5 equipos: Chajá, Qompí, San Cipriano, Caza y Pesca y Ñandupé. Desde la dirigencia de la URF se saluda a todos aquellos, antiguos o actuales, dirigentes o allegados, conocidos, amigos, jugadores, árbitros, que dieron, dan y seguirán estando junto a este deporte que no hace mas que formar personas amistades. Abrazo de try y feliz cumpleaños URF.