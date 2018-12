El finde se juega el Seven de Chajá

Este fin de semana, 22 y 23 del corriente, se realizará en el club Chajá la edición 29 del Seven a Side Libre Masculino y la número 5 del Seven a Side Libre Femenino, ambos en categorías Mayores; en tanto que será también la primera edición de los Seven a Side Juveniles en la categoría M16, Masculino y Femenino, en este caso durante el sábado. La jornada sabatina tendrá inicio a partir de las 16:00 horas en el predio que se ubica en Ruta 11, frente al Tiro Federal. La institución Verde tiene todo listo para lo que será un nuevo año a puro deporte y diversión de la mano del Seven a Side que como cada temporada reúne durante el mes de diciembre a amigos de esta disciplina que regresan a Formosa a pasar las Fiestas y encontrándose así con los jugadores y jugadoras del ámbito local para conformar algunos de los equipos que buscarán, algunas de las Copas “Formosa Tu Ciudad”, la de Oro, Plata o Bronce. El club tendrá a cargo la edición número 29 en el caso de los hombres en donde ya confirmaron participación los equipos de nuestra ciudad así como también equipo del interior Provincial, Chaco y Paraguay; al igual que en el caso del Femenino que va por su quinta edición, recordando que fue Chajá el club que dio inicio con el Seven para las mujeres. Habrá una novedad esta temporada, ya que durante el sábado se realizarán por primera vez el Seven a Side Libre en la categoría M16, Masculino, es decir nacidos en el año 2002 y 2003 y Seven a Side Juvenil Femenino categoría UAR. Se esperará por las inscripciones hasta las 15:30 horas aproximadamente del sábado para que de esta manera se pueda proceder a dar inicio con las jornadas deportivas minutos más tarde en las dos canchas con las cuales cuenta el club, ambas con luz artificial por lo cual se extenderá cada jornada hasta horas de la noche. Eso en lo que tenga que ver con las categorías Mayores, puesto que en el caso de los Juveniles la intención es cerrar el fixture en ambas ramas ya el día viernes y de esta manera comunicar para que el sábado desde las 16:00 horas estén en cancha con los primeros partidos, habida cuenta que en este caso, los Juveniles, empezarán y terminarán el torneo el sábado. Además de las Copas en juego antes citadas, también habrá premios Fair Play para cada categoría, y premios a los tryman y trywoman también en cada división. Así mismo, informaron que habrá servicio de cantita durante todas las jornadas y que no se podrá realizar el ingreso al predio con bebidas alcohólicas y/o pirotecnia. Para mayores detalles, el contacto del encargado de competencia del Seven: 3704593861.