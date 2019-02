El evento deportivo de cierre del verano del rugby está organizado por la Asociación Valores Ciudadanos, con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad. El Five de la Costa será el 23 y 24 de febrero y se desarrollará en el complejo deportivo Los Iglú, ubicado en calle San Martín y corrientes. Además, esta gran actividad deportiva tendrá un carácter solidario, ya que junto al valor de la inscripción que será de $1000 por equipo; con un mínimo de cinco jugadores y un máximo de diez, se pedirá una bolsa de ropas y alimentos no perecederos, y lo recaudado será donado a comedores de la ciudad, una vez finalizado el evento. La entrada para los particulares también será un alimento no perecedero. Desde la organización, Lara González explicó que “el objetivo es hacer un cierre del verano del rugby, con la antesala de lo que fueron los seven libres, como el del Reencuentro o el de Revancha, que son organizados por diferentes clubes todos los años. Este también es un torneo libre y es el primer torneo de estas características en la ciudad, porque si bien se realizan los seven de playa clasificatorios para el Torneo Nacional, este será libre con la participación de quienes quieran divertirse”. Infaltable será el clásico tercer tiempo que, como gran cierre del verano, tendrá todas las características de una fiesta, con bandas, comida y bebida, para que resulte un excelente broche de oro del cierre del verano. “La idea es seguir haciendo eventos similares con otros deportes, innovar y llenar espacios que hay en otras disciplinas que nos son convencionales. Tenemos el ejemplo de los deportes que pueden realizarse en arena que todavía no están explotados en Formosa y podríamos implementarlos en un futuro” finalizó González.