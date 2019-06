Qompi campeón del Apertura Femenino

El club Qompi se consagro campeón del Torneo Apertura Femenino de la Unión de Rugby de Formosa, en el día de ayer, en la ultima fecha del certamen femenino desarrollado en el Club Caza y Pesca. Qompi logro ganar sus tres partidos de ayer, 24 a 0 vs Chaja; 34 a 5 vs Caype; y 27 a 12 vs San Cipriano. Estos triunfos le permitió sumar nuevos puntos a los ya obtenidos a lo largo del certamen, por el cual fueron las campeonas nuevamente del certamen local. También de buen desempeño y gran torneo acompañaron a San Cipriano y Chaja, segundo y tercer puesto, lo siguen Caype y Águilas. Ademas el torneo desarrollo también tiene su nuevo campeón, que es el Club Caza y Pesca, quien cosecho la mayor cantidad de puntos y por los triunfos obtenidos en el día de ayer: 22 a 0 vs Chaja; 15 a 0 vs Águilas. Este domingo 9 se pone en marcha el Torneo Femenino clasificatorio para el Regional NEA 2019, dicho torneo otorgara dos plazas para el regional en primera y un lugar para el desarrollo. Todos los resultados de la fecha: Juveniles: Caype 22 - Chaja 0 Aguilas 43 - Sa Cipriano 0 Aguilas 21 - Qompi 38 Sanci 0 - Chaja 22 Chaja 5 - Qompi 15 Aguilas 0 - Caype 15 Sanci 0 - Qopmpi 37 Primera Caype 5 - Chaja 10 Sanci 12 - Qompi 27 Sanci 22 - Chaja 5 Caype 5 - Qompi 34 CayPe 5 - San Cipriano 28 Chaja 0 - Qompi 34