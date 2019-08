"Me llamó el Huevo Hourcade para convocarme"

Con emoción, Sergio Espínola nos transmitió el llamado que le efectuó el técnico de Argentina XV el "Huevo" Daniel Hourcade tras comunicarle que fue sitado para disputar el partido frente a Uruguay el próximo 24 del corriente. "Me llamó el Huevo Hourcade y me dijo que estaba convocado para el Sudamerica XV y no le creí" dijo con asombro el jugador de Aguara. En el cual el entrenador le respondió que estaba convocado para jugar el partido frente a Uruguay.