Lejos del objetivo

El seleccionado de Seven de la URF lejos quedó de sus intenciones de poder quedarse con el ascenso en el Seven de la República dónde sólo pudo ganar en el debut ante Jujuy y luego fueron derrotas en los restantes encuentros. El jugador Antonio Idoyaga alcanzó su 13° Seven de la República de manera consecutiva y con las ganas intactas de seguir estando como la primera vez. Resultados finales: Formosa 19 - Jujuy 0 Formosa 12 - Paraguay 40 Formosa 0 - Tierra del Fuego 14 Formosa 19 - Alto Valle 24 Formosa 7 - Andina 38