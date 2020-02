Aguará tiene grupo para Aranduroga

Este fin de semana se jugará la XVII edición del Torneo Reducido de Aranduroga, un Top 12 que contará como invitado especial a la franquicia profesional paraguaya Olimpia Lions, que jugará ante el dueño de casa y Taragüy. Dentro del formato del tradicional Reducido de Aranduroga, la franquicia profesional paraguaya Olimpia Lions jerarquizará la XVII edición del Top 12 "Cebra", que se jugará este fin de semana en sus formidables instalaciones camino a Santa Ana. Así quedó confirmado en rueda de prensa, el pasado martes, en donde la dirigencia de Aranduroga, encabezada por su presidente Francisco García, confirmó la invitación especial de la franquicia que jugará la primera Súper Liga Americana de rugby. Además de Francisco García, estuvieron presentes en el conclave con la prensa, el Presidente de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), Eduardo Feldmann, y el director deportivo del torneo, Luis Colignon. Y contó con la presencia estelar del ex entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby, los Pumas, Daniel Hourcade, que confirmó que "acepte la invitación de Aranduroga porque conozco y valoro el trabajo de los clubes para formar buenas personas". PARA VER Olimpia Lions integrará la zona "C" junto a Aranduroga Blanco y Taragüy, y jugará este sábado, en cancha 1, primero ante los "Cuervos" (16.30 hs.), en un tiempo corrido de 40 minutos, y después ante las "Cebras" (17.20), los restantes cuarenta minutos. Previamente, a las 14.50, Aranduroga Blanco y Taragüy se estarán midiendo en el clásico correntino, ya en formato de tiempo reducido (dos tiempos de 20 minutos), en lo que será una especie de final, ya que la franquicia paraguaya no seguirá compitiendo el domingo. MÁS VISITAS DE JERARQUIA Además se confirmaron las presencias de Paraná Rowing, que integrará la zona "A", Santiago Lawn Tennis, que conformará el grupo "B", y Huirapuca de Tucumán, que recayó en la zona "D"; también clubes que jerarquizarán la competencia. LAS ZONAS Las zonas, con la presencia de los seis clubes de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) quedaron conformadas de la siguiente manera: Zona "A": Regatas Resistencia, Paraná Rowing, y Aranduroga Negro. Zona "B": CURNE, Santiago Lawn Tennis, y San Patricio. Zona "C": Olimpia Lions, Aranduroga Blanco y Taragüy. Zona "D": Aguará, Huirapuca de Tucumán y Sixty RC. SISTEMA DE JUEGO Los primeros de cada zona jugarán las semifinales de la Copa de Oro, ya el domingo, y los segundos la Copa de Plata. En tanto que los terceros, abriendo la jornada dominguera, irán en busca de la Copa de Bronce. LA INTERMEDIA Paralelamente al Reducido de Primera se jugará otro de Intermedia, en zona Única, a desarrollarse en su totalidad el sábado; aunque el domingo habrá actividad para que los clubes visitantes sigan jugando, puntualmente Paraná Rowing y Huirapuca. Del mismo, además de los mencionados clubes de Primera, se sumarán Pay Ubre de Mercedes, Chaco Rugby, y Tacurú de Posadas; con fixture a confirmar en las próximas horas. URNE M18 EL DOMINGO Por último, el domingo a las 16.30 horas en cancha 4, el Seleccionado Menores de 18 años (M18) de la URNE, que se viene preparando para el Argentino de la especialidad, se medirá con el M19 de Taragüy. Fixture Top 12 Sábado 22-02 Hora Cancha Encuentro 14.00 1 Paraná Rowing vs. Aranduroga Negro 14.00 3 Huirapuca vs. Sixty 14.50 1 Aranduroga Blanco vs. Taragüy 14.50 3 Santiago Lawn Tennis vs San Patricio 15.40 1 Regatas vs. Paraná Rowing 15.40 3 Aguará vs. Huirapuca 16.30 1 Taragüy vs. Olimpia Lions 16.30 3 San Patricio vs. CURNE 17.20 1 Aranduroga Blanco vs. Olimpia Lions 17.20 3 Sixty vs. Aguará 18.10 1 CURNE vs. Santiago Lawns Tennis 18.10 3 Aranduroga Negro vs. Regatas Domingo 23-02 Semifinales de Bronce Hora Cancha Encuentro 14.00 1 3° A vs. 3° B 14.00 3 3° C vs. 3° D Semifinales de Plata Hora Cancha Encuentro 14.50 1 2° A vs. 2° B 14.50 3 2° C vs. 2° D Semifinales de Oro Hora Cancha Encuentro 15.40 1 1° A vs. 1° B 15.40 3 1° C vs. 1° D Finales Hora Cancha Encuentro 16.30 1 Final Copa de Bronce 17.20 1 Final Copa de Plata 18.10 1 Final Copa de Oro