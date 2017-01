Estreno soñado para el puntero Policial

En su primera experiencia en la Liga A2 de Voley, Policial sumó dos triunfos en dos jornadas ya que durante el debut el sábado en el estadio Centenario venció en set corridos a Monteros de Tucumán y el domingo en tie break hizo lo propio frente a Tehuelches de la misma provincia lo cual hace que el conjunto formoseño sea líder del grupo B. En nuestra Fan Page podes ver en video el punto decisivo del tie break. En el inicio del primer weekend de la Liga A2, Club Policial venció por primera vez como local a Social Monteros por 3-0, con parciales de 30-28, 25-14 y 25-23. Nicolás Grane fue el máximo anotador con 16 puntos. En el comienzo del partido, Policial alcanzó el primer tiempo técnico con una ventaja de 8-6. Inmediatamente la visita dio vuelta el desarrollo y empezó a crecer en el ataque, imponiéndose en el segundo tiempo técnico con 16-15. Desde ese momento, no se pudieron despegar del marcador con el peleado punto a punto, hasta que Policial logró la victoria del primer set con 30-28. En el segundo parcial, Policial alcanzó el primer tiempo técnico con ventaja de 8-6 con momentos de mayor efectividad en ataque. Una buena tarea de Pérez le permitió seguir arriba. El local, continuando con su buena racha, llegó al segundo tiempo técnico con 16-7 en muy buen nivel. En el cierre, la visita intentó alcanzar al local pero no lo logró, concluyendo en 25-14. En el tercer set, Policial arrancó nuevamente revalidando su ataque y así alcanzando el primer tiempo técnico de este último parcial por 8- 5. Posteriormente, los dirigidos por Carlos Rojas, no perdieron la concentración marcando el segundo tiempo técnico por 16- con Grane como principal figura, ante un rival con problemas para resolver el ataque. Para el final, con el ingreso de Mora, el partido no se dio vuelta y Policial definió su primer triunfo con 25-23 Síntesis: Club Policial 3 — Social Monteros 0 Parciales: 30-28, 25-14 y 25-23 Árbitros: Marinho y Olmedo Los equipos: Club Policial: Pérez (14), Biain (6), Aquino (5), Grane (1), Mora (18), Rivero (3). Líbero: Villalba. DT: Carlos Rojas. Ingresaron: Lagraña, Niz y Palacios. Social Monteros : Giocoli (11), Leone (5), Ledesma (8), Sánchez (10), Paye Sanza (20), Banini (12). Líbero: González. DT: Gonzálo Núñez Arévalo. Ingresaron: Linores González, Steeman y Geysels. En su segundo partido de la Liga A2, Policial le ganó a Tehuelches en Formosa por 3-2 (21-25, 25-21, 22-25, 25-19, 18-16). Nicolás Grané, máximo anotador. En el inicio del encuentro, los de Tucumán se destacaron en el trabajo de ataque y la diferencia en el primer tiempo técnico fue de 8-4. En un set en el que Pozos y Muro de un lado y Grane del otro fueron los más destacados en el ataque, Tehuelches siguió con mayor volumen de juego para despegarse por 16-12. En la definición, el equipo tucumano cerró el set en 25-21. En el segundo set, Policial empezó más regular y sacó ventaja de 8-1, pero enseguida Tehuelches pudo acortar distancia, sin poder revertirlo, concluyendo en 16-15. Ninguno de los dos equipos logró sacarse ventajas importantes en este parcial. De esta manera, los dirigidos por Rojas lograron el empate por 25-21. En el tercer parcial, Tehuelches alcanzó el primer tiempo técnico con 8-6; el local tuvo varios intentos, pero la visita alcanzó el segundo tiempo técnico con una ventaja de 16-14. En el cierre, continuando con la efectividad en ataque, logró el triunfo por 25-22. En el cuarto set, el comienzo fue positivo para los tucumanos que alcanzaron el primer tiempo técnico por 8-7 con mayor regularidad y buenos momentos de Lovato. Policial, por su parte, tuvo severos errores, sin embargo alcanzó la zona de definición por 16-14. Ante un rival que no logró acelerar sobre el final del parcial, los formoseños retomaron el mando y definieron con 25-19. En el quinto, Tehuelches arrancó mejor en bloqueo y ataque, pero rápidamente Policial despertó y logró quedarse con el primer tiempo técnico de 8-5. De ahí en adelante, ambos equipos disputaron punto por punto, con dientes apretados en la definición del Tie-Break, culminando el intenso partido en 18-16 para el local. Síntesis: Club Policial 3– Tehuelches 2 Parciales: 21-25, 25-21, 22-25, 25-19, 18-16 Árbitros: Olmedo y Marinho Los equipos: Club Policial: Grane (1), Aquino (5), Biain (6), Niz (7), Pérez (14), Rivero (3). Líbero: Villalba (12). DT: Carlos Rojas. Ingresaron: Cerquetti, Lagraña, Cabrera y Palacios. Tehuelches: Pussetto (1), Lovato (6), Castro (7), Muro (14), Samon (16), Pazos (9). Líbero: Cantela (12). DT: Fernando Décima. Ingresó: López.