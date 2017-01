Dio pelea pero no pudo ser

Policial no pudo de visitante frente a Rivadavia de Villa María en Córdoba y perdió en set corridos ante el dueño de casa en el inicio del tercer weekend mas allá de que el conjunto que dirige Carlos Rojas realizó una muy buena tarea definiéndose el encuentro con parciales de 25-22 / 25-19 y 25-23. Este sábado visita a Echague en Paraná. El primer set arrancaría con un punto de Miguel García, que esta vez ocupó el rol de opuesto en el equipo villamariense, el remate por zona dos abrió el marcador para los dueños de casa. Ese empujón desde el minuto cero lo hizo sentir el dueño de casa, que a través del bloqueo y los contraataques sacaron una rápida diferencia de 4 puntos, contra ninguno de los formoseños. Esa situación llevó al Rojas, DT. de Policial, a pedir el primer tiempo del partido. A pesar de la charla, los visitantes no pudieron contrarrestar el buen arranque de los “Canarios” que llegaron al primer tiempo técnico arriba en el marcador por 8 a 3. Después del descanso Rivadavia perdió regularidad en su juego y dejó que el visitante se soltara dentro del campo de juego, hasta llegar a la recta final del set, palo a palo, tan solo un punto de diferencia 20 a 19 en favor de los cordobeses. La paridad se mantuvo hasta el 22 iguales, donde Tomas Rodríguez gana un mano a mano en bloqueo ante Nicolás Grane y deja al dueño de casa a un punto del cierre. El encargado de cerrar el set, sería Miguel García con un toque por arriba del bloqueo. El mismo que marcó el primer punto del partido, era el encargado de ponerle punto final a la primera etapa, 25 a 22. En la segunda mitad ambos equipos fueron fuertes en ataque y hasta el 3 a 3 fueron cediéndose el saque. La paridad llegaría al fin, luego de dos errores no forzados de Policial, que innecesariamente le cedió la punta en el marcador a Rivadavia. Primer tiempo técnico 8 a 5. En este periodo del partido el conjunto local se demostró sólido en todos los aspectos del juego y llego a hacer un dos por uno en cada rotación, sacó la mayor diferencia del set al llegar al segundo tiempo técnico, 16 a 9. Los dirigidos por Rojas no pudieron contrarrestar el buen momento del local y terminaron cediendo el segundo parcial por 25 a 19. El tercer chico demostró paridad de principio a fin, solo el que demostrara ser más fino en el momento decisión se quedaría con el parcial. El primer tiempo técnico llegó con los “Canarios” arriba 8 a 7. En el segundo, la paridad persistió, pero los dueños de casa todavía conservaban ventaja de un punto 16 a 15. El poderío en ataque de ambos equipos terminó llevando a los dos equipos al 23 a 23, recta final del set. En ese momento Tomas Rodríguez fue el encargado de llegar al Matchball a través de una diagonal corta de cuatro a cuatro. El encargado de ir al saque sería él mismo, exigió con un saque de potencia. El bloqueó de Rivadavia freno parcialmente el ataque de Alex Brian y la defensa se encargó de dejar la pelota en la cabeza del armador local, Matías Banda, que eligió al máximo anotador, Miguel García (17 puntos), para que ponga el punto final con un ataque por zona uno, set y victoria para Rivadavia que permanece en lo más alto de la Zona B. Síntesis: Rivadavia 3— Asociación Mutual Policial 0 Parciales: 25 - 22, 25 — 19, 25 — 23 Árbitros: Kranenborg y Ricca Rivadavia: Ribone (16), Liand (4), García (17), Rodriguez (13), Gandaria (8), Banda (1), Ambrosini (-). Ingresaron: De Zarate, Brion, Costa, Alaniz, Robins. Asociación Mutual Policial: Niz (8), Cabrera (5), Grane (10), Biani (10), Rivero (14), Perez (1), Villalba (-). Ingresaron: Lagraña, Villalba, Palacio. Prensa Rivadavia de Villa María