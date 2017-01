Sin victorias de Policial en la gira

Policial cerró su primera gira son poder concretar victorias en la Liga A2 de Voley; tras perder en Villa María, Córdoba, frente a Rivadavia, luego cayó en Paraná frente a Echague 3 a 1 y mas tarde contra Libertad en Sunchales, Santa Fe, en set corridos. Los dirigidos por Carlos Rojas volverán a jugar el 11 y 12 d efebrero, frente a Social Monteros y Tehuelches respectivamente, ambos partidos en Tucumán. El representante entrerriano en la categoría del ascenso venció este sábado por la noche 3 a 1 a Asociación Mutual Policial de Formosa, en juego correspondiente al tercer weekend de la zona B. Con esta victoria, quedó cuarto momentáneamente y mejora su optimismo de cara a la clasificación para la fase de cuadrangulares. El Atlético Echagüe Club (AEC) tuvo un gran debut en condición de local en la Liga Argentina de Vóleibol (LAV) masculina, serie A2, al vencer esta noche de sábado 3 a 1 a la Asociación Mutual Policial de Formosa. El juego correspondió al tercer weekend del grupo B de la clasificación y se disputó en el estadio Luis Butta, que exhibió una gran concurrencia de público paranaense y de localidades de la zona. Con este resultado, el representante paranaense en la categoría de ascenso nacional alcanza momentáneamente posición de clasificación, tras dos derrotas como visitante a manos de dos candidatos a pelear por la plaza para la serie A1 (Rivadavia de Villa María y Libertad de San Jerónimo Norte). El ex jugador de la selección Argentina (en sus categorías Sub 23, Sub 21 y Menor), el paranaense Gonzalo Lapera, fue la figura del espectáculo, que ofreció jugadas de emotividad y gran nivel durante casi dos horas. POSITIVO ARRANQUE. El inicio del duelo fue parejo y con mucha adrenalina, con punto a punto y mucha adrenalina en ambos equipos. La primera ventaja de dos fue para el local (6-4), tras una larga sucesión de ataques y contraataques, que sostuvo al llegar al primer tiempo técnico (8-5). Lapera ya era un destacado, utilizando en gran forma su potencia, pero Alex Biain respondía con la misma moneda desde la formación formoseña, que igualó en ocho y pasó al frente 13-15. Parecía que era par el visitante pero en el tramo final los ingresos del paceño Maximiliano Ganduglia y el santafesino Imanol Burgos refrescaron las jugadas del local para quedarse con el primer chico por 25/22. DESCONCENTRACIÓN. En el segundo parcial, Echagüe no sostuvo su efectividad y permitió que el visitante se escapara en el tablero (3-8). Con dureza por las puntas por Biain y aprovechando la diferencia de altura del central Iván Aquino, más la potencia del gualeguaychuense Nicolás Grané y la gran defensa de su líbero Héctor Villalba, dominó las acciones y prosiguió al frente 12-16. Los entrerrianos ensayaron una reacción, pero los formoseños ya estaban en zona de definición y lo cerraron 18/25. CON GARRA. El reinicio del juego no pudo ser mejor para el Negro paranaense en el tercer capítulo. Su entrega volvió a ser su punto distintivo y Lapera lució nuevamente intratable. Así, luego de un ace del Killer, el local se alejó 6-1 y prometió buenas sensaciones al público. Con gran respuesta de Sciannamea desde la recepción, buenos bloqueos de Denis Pérez y positivos encuentros de Adrián Gayoso con los atacantes, el local exhibió sus credenciales. Solo Pablo Rivero dañó por el centro para Policial que, sin recambio, sintió el rigor de la lucha y no pudo descontar al llegar a la segunda interrupción obligada (16-9). El set no se terminaba y Ganduglia apareció para suplir el descanso de Lapera y acertar en las pelotas pesadas (23-16), dejando al ingresado Mariano Destri el punto del desnivel (25/17). CIERRE DEMORADO. El cuarto apartado tuvo otro comienzo parejo, con puntos largos y defensas controlando a los atacantes. Echagüe encontró una buena alternativa en Ignacio Corona, quien aportó puntos valiosos por punta, pero el visitante no se dio por vencido, con Leandro Niz liderando la resistencia. La llegada a los tiempos técnicos no tuvieron más de un punto de diferencia (7-8 y 16-15), con duelo de Lapera y Grané en la resolución de los tantos. El último tramo recién resolvió el juego, cuando entró en acción Emanuel Beltrán (refuerzo de Club de Amigos), quien sumó los puntos necesarios para llegar al 24-21. Parecía que el AEC lo liquidaba sin inconvenientes, pero Grané no se resignó y llevó a Policial a la igualdad en los puntos 25 y 26. Al cierre se llegó con pelotas sucias y un par de fallos polémicos, pero finalmente Echagüe pudo hacer la diferencia final tras un error de Policial y festejó con su hinchada tras el demorado 28/26. SÍNTESIS ECHAGÜE 3: 8- Ignacio Corona, 3- Lucas Sferrayo; 11- Denis Pérez, 4- Emanuel Beltrán; 5- Gonzalo Lapera y 16- Adrián Gayoso; 14- Daniel Sciannamea (líbero). DT: Roberto Ledesma. MUTUAL POLICIAL 1: 14- Juan Pablo Pérez, 6- Alex Biain; 3- Pablo Rivero, 5- Iván Aquino; 18- Sebastián Mora y 1- Nicolás Grané; 12- Héctor Villalba (líbero). DT: Carlos Rojas. Parciales: 25/22 (25’), 18/25 (26’), 25/17 (25’) y 28/26 (34’). Ingresaron: 6- Agustín Hernández, 2- Imanol Burgos, 9- Héctor Ganduglia y 19- Mariano Destri (E); 7- Leandro Niz, 13- Mauro Cocheret (L), 9- Oscar Lagraña, 17- Raúl Palacios y 4- Diego Orellana (P). Destacado: Gonzalo Lapera (E). Árbitros: Damián Kranenborg (Santa Fe) y Marcos Alfonso (Gualeguaychú). Estadio: Luis Butta (Echagüe). Por el tercer weekend de la Liga Argentina Masculina A2, Libertad de San Jerónimo Norte derrotó por 3 a 0 a Policial de Formosa con parciales de 28/26, 25/18 y 25/15. Una vez más, Tomás López fue el destacado en el conjunto local con 14 puntos mientras que en la visita, Nicolás Grane fue el mejor con 9 unidades. El reducto conocido como la “Calderita de La Moreno” fue llenado nuevamente por casi 400 personas. En el primer set, la historia comenzó pareja. Perren, López y Loyarte fueron los primeros en anotarse en la red, mientras que Grane y Pérez marcaron puntos en la visita. Tras un gran bloqueo, el capitán Perren adelantó a Libertad en el primer tiempo técnico 8-6. El dueño de casa comenzó a tomar distancia tras un buen ataque de Loyarte en el 12-9, mientras que Müller y Perren sumaron para el 14-10 y 15-10 respectivamente. Libertad sacó una buena diferencia en el 16-11 a través de un gran contraataque del opuesto Müller y llegar así, al segundo descanso técnico del parcial. Policial buscó descontar y lo hizo con Palacios desde el banco, pero el rojinegro siguió arriba con una diferencia tranquilizadora en el 21-16 con un contraataque de López. El anfitrión llegó a estar 24-21 pero no lo supo cerrar, mientras que Niz y Grane le dieron vida a la visita que empardó las acciones en 24. Niz puso el 25-24 con un ace y tuvo set-ball pero un error de saque en el siguiente turno le dió aire al local. Pérez logró una nueva oportunidad de cerrar el set cuando marcó el 26-25 pero Perren emparejó la balanza en el 26 iguales. Dos errores en el ataque del visitante le dieron a Libertad el primer parcial por 28-26 tras la pelota afuera de Biain. Para el inicio del segundo set, Neif macó el camino en el 5-3 e inclinó el scorer a favor del local. López marcó el 7-5 y Perren aportó el 8-6 para el primer tiempo técnico. Un yerro de Libertad tras el descanso lo ponía a tiro al visitante pero se acomodó y logró con Müller el 12-8 tras un gran ataque. Policial intentó mantenerse cerca en el 10-12 con Grane como protagonista del punto pero nuevamente el local sacó diferencias importantes con Müller y Perren en el 14-10 y 15-10 respectivamente. Un ace de Loyarte marcó el 16-10 en el segundo tiempo técnico del parcial. Al regreso, el rojinegro siguió con buena tónica y algunos pasajes de buen voley para lograr un 20-13 tranquilizador tras una contra de Albrecht por el centro de la red. Los errores del visitante continuaron y allanó el camino de Libertad, mientras que el ingreso de Santilli sumó para un 23-16 elocuente desde la diferencia en la pizarra. Müller fue el encargado de cerrar el parcial tras un gran contraataque en el 25-18 final. Para el tercer set, Diego Hang fue otro de los ingresados que marcó el camino desde el inicio en el 3-1. Santilli aportó para el 5-2 y Libertad dominó a merced del buen comienzo en el parcial. Neif bloqueó de gran forma para el 8-3 y marcó el primer tiempo técnico a favor del conjunto liberteño. Al regreso, Policial sumó errores de ataque y allanó el camino para el dueño de casa. Santilli siguió con aportes importantes en el 11-4 y 12-6, mientras que Espelt ayudó desde el banco para un 16-9 tranquilizador. Luego del segundo tiempo técnico, Espelt marcó un tanto más y el 18-11 demostró que el visitante ya no podía y bajó la guardia. Santilli estampó el 20-13, mientras que Vaca Álvarez, otro de los ingresados, logró un gran ace de saque para el 22-13. Posteriormente, un error en el servicio de Niz le dio a Libertad el set-ball y Santilli lo cerró 25-15 para una victoria importante que marcó el buen comienzo de los dirigidos por Muraco. SÍNTESIS Libertad 3 — Policial de Formosa 0 Parciales : 28/26, 25/18 y 25/15 Árbitros : Gustavo Manzanel y Maximiliano Gasser. Libertad: 18- Dardo Müller (9), 12- Matías Albrecht (1); 13- Facundo Loyarte (5), Gastón Neif (3); 3- Cristian Perren ©(10), 1- Tomás López (14). Líbero: 8- Nicolás Perren. DT: Fabián Muraco. Ingresaron: 2- Marcos Santilli (7), 4- Marcelo Vaca Álvarez (1), 9- Lucas Gregoret, 10- Ignacio Espelt (3), 11- Diego Hang (1). Policial de Formosa: 1- Nicolás Grane (9), 14- Juan Pablo Pérez (2); 3- Pablo Rivero (2), 4- Diego Orellana (3); 3- Alex Biaín (3), 7- Leandro Niz (8). Líbero: 12- Héctor Villalba. DT: Carlos Rojas. Ingresaron: 9- Oscar Lagraña (3), 17-Raúl Palacios (5), 18- Sebastíán Mora ©(3), 13- Mauro Cocheret.