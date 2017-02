"Si ganamos un partido ya tenemos la clasificación"

Tres son los partidos que le quedan en le calendario de Fase Regular a Policial en la Liga A2 de Voley Masculino y todos ellos en Formosa por lo cual el equipo que dirige Carlos Rojas tiene muchas posibilidades de lograr la clasificación, “Estamos terceros en la zona y va a ser importante que de local podamos dejar los puntos para poder clasificar”, dijo el DT del equipo que el sábado recibe a Libertad y el domingo a Echague, ambos a partir de las 22 horas en le estadio Centenario. Policila está cerca de poder concretar el primer objetivo que es el de meterse a la siguiente instancia de la Liga A2 y tiene muchas chances de lograrlo ya que deberá cerrar esta parte de la competencia como local, recibiendo a los tres equipos que pelean arriba junto al conjunto formoseño. “La última fecha no jugamos y los otros equipos van a jugar con nuestro resultado puesto entonces no hay que dejar ni una ventana abierta para que los otros rivales puedan sacar ventajas. Si ganamos un partido ya tendríamos asegurada la clasificación a la siguiente Fase”, dice Rojas mientras observa a sus jugadores entrenar en el Centenario, escenario donde se disputaran los partidos. Policial está tercero en el grupo, con 11 puntos, 1 mas que Echague, que sería el rival a vencer este fin de semana y por debajo de Libertad que tiene 18 puntos y Rivadavia con 21 aunque estos tiene 2 partidos mas que el resto del grupo. “Justo en nuestra zona es la mas dura, hay equipos fuertes, nosotros entrando terceros o cuartos el objetivo estará cumplido y si pasamos iremos a otra Fase con otras expectativas porque le equipo también fue creciendo cuando perdimos de visitante fue ajustado no fueron mas que nosotros y esos mismos rivales ahora de local con nuestro público que va a ser distinto”, dijo Rojas. El 4 de marzo será el último partido en fase Regular ante Rivadavia, en le estadio Centenario.