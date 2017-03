"Nos faltó lo sagrado que tuvimos en partidos anteriores"

El entrenador de Policial, Carlos Rojas, realizó un balance tras la derrota de su equipo ante Rivadavia, “Es difícil asimilarlo porque no se hicieron las cosas que teníamos planeados no se si por iniciativa propia o por méritos del rival pero nada que teníamos planeado pudimos hacerlo; no entramos en juego, cometimos errores en saques, errores no forzados y ante un equipo así hay que bajar los errores y jugarle punto a punto. Nos faltó algo sagrado que tuvimos en los otros partidos que fue defender en todas las pelotas, buscar todas, hoy no se vio eso y no le encuentro explicación y lo vamos a hablar”.