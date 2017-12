La meta es el ascenso

Para su segunda temporada en la Liga A2 de Voley, Policial subió la vara y apuesta fuerte. Con la contratación del entrenador Cristian Ventura, de pasado en Liga A1 y ascenso en Liga A2, el pase de Carlos Rojas como manager y la contratación de 5 refuerzos, el equipo de la Mutual apunta al ascenso. “Nosotros apuntamos a lo máximo que se pueda llegar, apuntamos a querer ascender”, dijo el Manager Rojas. Con entrenamientos en doble y triple turno en el estadio Centenario, Policial se prepara de cara al inicio de una nueva temporada en la Liga A2; tras los buenos resultados de la pasada campaña en donde con pocos refuerzos se ubicó once entre veinticuatro equipos, la dirigencia apostó a dar un paso mas. Rojas ahora es el manager de este equipo –en el pasado torneo fue el entrenador- y fue parte directa en la decisión de la llegada Ventura como director técnico de este plantel así como también de la incorporación de los refuerzos. “Este año el objetivo varía, con otras aspiraciones, la Liga también cambió y los equipos apuestan fuertes y vimos la necesidad de reforzar nuestro equipo”, dice Rojas al respecto. Entre las caras nuevas, llegaron el chaqueño Alex Bigain, los cordobeses Lisandro Zanotti que recientemente pasó por Brasil además de estar jugando antes en Lomas, Ciudad y Villa María; el también cordobés Valentín; Mauricio Vila, el armados Nicolás Mastantuono que llega desde Ateneo y Nicolás Puseto. Por su parte, el entrenador, que estuvo junto a Martín López cuando este último dirigía la Liga A1 al frente de La Unión, dijo respecto al plantel que “Lo vi bien, me parecía que iba a encontrar menos de lo que vi, hay mucho material para trabajar y mejorar y de ahora en mas esta en la voluntad de ellos y en lo que nosotros le pongamos como importante para darle identidad de juego a este plantel”. Sobre su relación con López y que ahora le toará dirigir al rival de San Martín –equipo que dirige López-, manifestó que “Bueno porque es parte del deporte pero una lástima estar enfrentados, lo aprecio mucho y he aprendido mucho de el pero ahora nos toca estar en la otra verdea y vamos a querer lo mejor para Policial”.