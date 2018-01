Sanma y Policial abren la Liga A2

La Liga A2 tendrá este fin de semana su punto de partida en la temporada 2018 cuando San Martín y Policial se enfrenten por la fecha interparejas el sábado desde las 21 horas en la casa del Franjeado. Vale recordar que esta temporada no sólo se disputará por el ascenso sino que también habrán descensos de categoría. “La Liga A2 se pone cada vez mas interesante, hay seis o siete equipos que tiene intenciones de pelear el ascenso y eso habla de su crecimiento, justo donde nosotros tenemos un equipo interesante, muchos otros equipos también pero nosotros confiamos en el trabajo que podemos hacer y sobre todo que prime el funcionamiento colectivo”, decía al respecto del torneo el entrenador Franjeado Martín López que tendrá como primera prueba a otro rival formoseño, Policial quien para esta temporada contrató al cordobés Cristian Ventura para que dirija un equipo que al igual que San Martín, apuesta a llegar lejos y se ilusiona con el ascenso. Es que el Franjeado sumó además de uno de los jugadores elite para la categoría, Gustavo Sholtis, a refuerzos como Rodrigo Palumbo, Germán González, Alexis Nocetti y Fabricio Nocetti además del reciente incorporado José Maldonado que viene de Córdoba. Esto por supuesto ilusiona a cuqluier entrenador con llegar lo mas lejos posible en el torneo que reúne 21 equipos de todo el país divididos en tres grupos de 7 elencos cada uno que jugarán todos contra todos ida y vuelta clasificando a la siguiente instancia los 4 mejores de cada grupo los cuales también se asegurarán un lugar en la A2 2019 mientras que los finalistas del torneo ascenderán a la A1. A su vez, los 3 quintos y 1 sexto jugarán por permanecer en la categoría. Del lado de Policial, que jugará por segundo consecutivo y que apuesta al ascenso, no sólo optó por sumar a un entrenador ya que el ex DT Carlos Rojas ahora se desempeña como Manager sino que también realizó incorporaciones que ilusionan como el chaqueño Alex Bigain, los cordobeses Lisandro Zanotti que recientemente pasó por Brasil además de estar jugando antes en Lomas, Ciudad y Villa María; el también cordobés Valentín; Mauricio Vila, el armados Nicolás Mastantuono que llega desde Ateneo y Nicolás Puseto. Los otros cruces en el grupo de los formoseños se darán entre Echague y Paracao, ambos de Paraná y La Matanza ante General Belgrano de Torcuato, quedando libre en esta fecha el Seleccionado Menor Argentino. Ya en el segundo weekend, tanto San Martín como Policial deberán jugar fuera de casa entre el 18 y 21 de enero. San Martín visitará a La Matanza, el Seleccionado Menor y Belgrano, en ese orden mientras que Policial jugará frente a Belgrano, La Matanza y el Seleccionado Menor. En este primer weekend se jugaran los inter pareja entre Tucumán de Gimnasia-Ateneo, Estudiantes-San Lorenzo, San Martín-Policial, Banco Hispano-UVT, Matanza-General Belgrano, Rivadavia-La Calera y Echagüe-Paracao. Además, Tunuyán visitará a Jujuy Vóley y Central Norte y Mar Chiquita hará lo propio frente a Club Rosario y Villa Dora. En esta fecha inicial el único equipo que quedó libre es la Selección Menor, que hará su debut la próxima semana ante San Martín y Policial de Formosa.