Sanma busca su primer triunfo

El Franjeado deberá esta noche desde las 21:30 horas visitar a La Matanza en el inicio del segundo weekend de la Liga A2, primero de una serie de tres encuentros que tendrá fuera de casa el equipo que dirige Martín López quien dijo previo al viaje que “El pico de rendimiento debe ser en la Segunda Fase, uno siempre quiere ganar pero me parece que el pico debe ser en esa Fase porque ahí si te equivocas te quedas afuera y ahora hay 4 clasificados en el grupo”. Luego de este juego, mañana, San Martín visitará al Seleccionado Menor y luego el sábado a General Belgrano. Sobre el partido del debut donde fue derrota ante Policial, dijo que “Nos encontramos en un día donde no estuvimos precisos sobre todo en el ataque pero si poca eficiencia en ataque ante un rival muy eficaz en esa faceta. Ahora el margen de error es menor para nosotros, esa derrota no nos permite tener otro traspié y tenemos jugadores con muchas batallas encima y necesitamos sumar los tres partidos afuera y vamos con esa cabeza para demostrar lo que hicimos en el primer partido”.