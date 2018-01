Finde de lo mejor

Las primeras salidas de la temporada para los equipos formoseños en la Liga A2 de Voley no pudo haber sido mejor; ambos, San Martín y Policial, lograron ganar sus tres partidos programados en donde además sólo cedieron un set, en este caso lo hizo San Martín. Policial es de momento el líder del grupo mientras que el Franjeado lo sigue de cerca a sólo 3 puntos de distancia. Los representas de la Provincia enla segunda categoría del voley nacional viene de racha y se perfilan para ser dos de los cuatro clasificados de la Zona C; de hecho han ya sacado una gran ventaja tras ganar sus tres partidos de visitante que tocó jugar durante el pasado fin de semana lo que los posiciona en la zona alta de la tabla a la vez que dato no menor, lograron todas sus victorias cediendo sólo el Franjeado un set, ante Belgrano. Policial, venía de ganar el jueves a General Belgrano en set corridos y el sábado hizo lo propio ante La Matanza con parciales de 20-25, 23-25 y 29-31 en un juego que como se verá fue costoso para los formoseño pero que finalmente supieron sortear trayéndose la victoria a nuestras tierras. No sin antes tener que volver a jugar, este domingo visitando al Seleccionado Menor Argentino y en donde nuevamente se quedaron con un triunfo en set corrido, ahora por 21-25, 29-31 y 17-25. Por el lado de San Martín, habían vencido el jueves a La Matanza y luego el viernes debieron visitar al Seleccionado Menor a quien le ganaron 3 a 0 con parciales de 20-25, 21-25 y 19-25. En tanto cerraron la gira ante Belgrano venciendo a estos 3 a 1 con parciales de 19-25, 16-25, 25-19 y 21-25. Ahora, recién el 02 de febrero cuando inicie el cuarto weekend, los de Formosa volverá a tener acción cuando reciban a Paraca y Echague, ambos de Paraná y candidatos también a estar entre los clasificados.