Sanma tuvo una buena salida

Una derrota en tie break y una Victoria fue el saldo que tuvo San Martín en Paraná donde logró vencer a Echague 3 a 1 y cayó frente a Paracao, partidos correspondientes a un nuevo weekend de la Liga A2 Masculina y queda ahora al Franjeado como el único escolta del puntero Policial. VS. PARACAO En el primer partido del cuarto weekend, Paracao se hizo fuerte en su estadio y derrotó a San Martín de Formosa por 3-2 con parciales de 28-26, 24-26, 29-27, 26-28 y 15-9. El juego, que duró 2 horas y 39 minutos, el más extenso disputado hasta ahora en la Liga A2, fue parejo y vibrante de punta a punta, con el joven Luciano Vicentín sobresaliente con sus 32 puntos que marcaron la diferencia. Pero el momento más conmovedor de la noche fue cuando jugadores de ambos equipos junto a la familia paracaense recibieron con aplausos y visible emoción a Juan “Nacho” Villamea, jugador de basquetbol de la entidad quien sufrió la amputación de un brazo a causa de un accidente automovilístico. La visita de “Nacho” al club, junto a la masiva presencia de hinchas y al logro deportivo de “la bomba”, se enlazaron para que la jornada sea conmovedora e inolvidable. El inicio del primer set fue un calco de los siguientes. Fue parejo para ambos equipos, pese a que llegó (8-6) adelante el auriazul al primer tiempo técnico. La precisa intervención de Vicentín y un par de buenos bloqueos sobre la red, disimularon la ausencia del desgarrado Franco Medina, jugador de la selección nacional juvenil. Posteriormente, algunos errores del local y los remates certeros de Gustavo Scholtis pusieron a San Martín arriba (18-17). Luego el set fue parejo, la disputa fue punto a punto, y sobre el final Paracao lo dio vuelta con un sólido juego de equipo para culminar 28 a 26 En el segundo set la constante fue la paridad. Mientras el partido crecía en intensidad y emoción, en la misma medida aumentaba el calor dentro del estadio y el aliento de la hinchada local. En esta oportunidad el buen bloqueo formoseño permitió que los visitantes se lleven el segundo técnico por la mínima diferencia (15-16). Aunque siempre estaba Vicentín para meter presión y poner el marcador 24-23 a favor de Paracao, Pero las eficaces intervenciones de Scholtis y los imprecisos remates del local le facilitó a San Martín la victoria en el segundo set por 24-26. En el tercer set el volumen de juego de ambos siguió siendo parejo, aunque el efectivo bloqueo hizo que los formoseños lleguen al primer tiempo técnico con una mínima ventaja (7-8). Posteriormente, con dos certeros saques de Maggiolo y la efectividad de Vicentín, Paracao dio vuelta el marcador (16-15). El resto del set se disputó punto a punto, y sobre el final los de barrio sur de Paraná lo definieron a su favor 29-27. El inicio cuarto set fue similar al anterior, y esta vez fue Paracao que llegó primero al primer técnico (8-7). Rápidamente el local se pone 4 puntos arriba del marcador, pero la diferencia desapareció cuando los formoseños empatan en 21. A partir de ahí la definición fue electrizante como todos los finales de sets, pero esta vez la visita llegó primero al cuarto parcial: 26-28. El comienzo del quinto set fue análogo a los anteriores, pero con el condimento de ser el último y definitorio. Todo pasó muy rápido, la hinchada era una mecha encendida y “la bomba” explotó al final con un Vicentín inspirado y un equipo compacto para abrochar la primera victoria como local en la Liga A2 de vóley. Este sábado, los dirigidos por Guillermo Escanés y Francisco Lorenzón cerrarán el cuarto wekeend frente a Policial de Formosa, cuyo cuerpo técnico y jugadores siguieron con atención el encuentro desde las tribunas. VS. ECHAGUE ECHAGUE El conjunto paranaense tuvo su primera derrota de la temporada, en calidad de local, ante el equipo formoseño por 3-1. Este domingo El Negro de Paraná recibirá a Mutual Policial, el otro representante de la provincia norteña. En el cuarto weekend de la Liga Argentina de Voley Masculino Serie A2, Echagüe recibió en el estadio Luis Butta a Club Sportivo General San Martín de Formosa. El encuentro comenzó con gran cantidad de público a pesar de la calurosa tarde en la capital entrerriana. En el primer set, Echagüe no logró recuperarse de los primeros saques fulminantes de los formoseños. Tras patear una pelota que luego tocara el techo del Luis Butta, el central Denis Pérez inauguró la lista de amonestados. San Martín logró imponerse aprovechando los errores del local por 21-25. El segundo set comenzó más encendido para El Negro pero rápidamente se fue quedando y cada punto se hacía más largo que el anterior. En uno de los reclamos por una situación, que resultó confusa para el jugador de San Martín Alexis Noceti y al realizar el reclamo que consideró correspondiente al primer árbitro, se llevó una tarjeta roja. Tras adjudicarse el segundo tiempo técnico, al igual que el primero, el conjunto entrerriano continuó en línea de recuperación que sostuvo y logró quedarse con la segunda parte por 25-22. Comenzando el tercer set y con los equipos igualados (1-1 en parciales), las primeras bolas favorecieron al conjunto del norte argentino que tenía a su un entrenador Martín López lo suficientemente molesto como para que el segundo juez le pidiera calma y silencio. Los esfuerzos del conjunto local no fueron suficientes para llevarse el tercer set y los formoseños festejaron tras imponerse 2-1 (14-25). El cuarto set inició peleado punto a punto pero el equipo formoseño, al igual que en el primer set, aprovechó cada uno de los errores entre ellos los bloqueos fallidos por parte de los paranaenses. San Martín se llevó lo que fue el último set tras sacar provecho, nuevamente de un error que le costó el partido a Echagüe (20-25).