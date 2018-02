Policial líder y único invicto

Policial mantiene el primer lugar del grupo C de la Liga A2 Masculina luego de vencer a Paracao y Echague, ambos en la ciudad de Paraná por lo cual no sólo mantiene puntaje perfecto en el torneo sino que además es el único invicto que tiene la competencia. VS PARACAO De notable desempeño en lo que va del campeonato, el equipo entrerriano no pudo doblegar a Policial de Formosa, un plantel que se armó para luchar por el ascenso a la máxima categoría del vóleibol argentino. El conjunto norteño ganó 3-1, con parciales de 25-20, 25-21, 21-25 y 25-20, y se llevó una trabajosa victoria que lo deja como puntero en soledad en la zona C, además de único invicto del campeonato. Hasta ahora sólo perdió un set y fue en manos de “la bomba” de barrio sur de Paraná. El inicio del partido sorprendió al cuerpo técnico y a los atacantes del equipo formoseño. Fueron 5 remates bloqueados al hilo que luego hicieron modificar la estrategia de ataque visitante. La primera etapa fue pareja. Pero luego de la mitad del primer juego, las intervenciones en defensa y en ataque de Mosqueda Paredes (2) y Larrahondo (17) fueron desequilibrantes y precisas para que Policial se despeque en el marcador y gane el primer parcial 25-20. Los grandotes formoseños, Mosqueda Paredes (2), Larrahondo (17) y Zanotti (18), mostraban en cada momento su potencial en defensa y ataque, recurso que no alcanzaba para alejarse en el tanteador ya que pese a mantener la delantera a lo largo del set, los formoseños nunca lo hicieron por más de 2 puntos, hasta el final del set que terminó 25-21 Finalizando el tercer set se observaba a los visitantes tranquilos y confiados en definir rápidamente el pleito, y no era para menos ya que los formoseños ganaban 21-15. Pero los gurises de “la bomba” encendieron la mecha y lo dieron vuelta para terminar ganando 25-21 y así hacer explotar la garganta de la hinchada paracaense que en gran número volvió a decir presente. Mientras tanto, cuerpo técnico y jugadores de Policial leían el resultado del parcial en el tablero electrónico con preocupación y extrañeza. Al inicio del cuarto set tanto el tremendo esfuerzo por remontar parcial anterior como el extenuante partido del día anterior, mostraban sus indicios en el local. Lo que sumado al calor agobiante hacían un combo favorable para los norteños que llegaron más descansados. No obstante el joven equipo de Paracao, que en la cancha promediaba los 20 años, disputó cada pelota como si fuese la última. El segundo tiempo técnico marcó una diferencia de 2 puntos a favor de Policial (16-14). En el último tramo del partido, pese a la levantada anímica y deportiva del local, la experiencia y el resto físico jugaron a favor de los formoseños, quienes sobre el final hicieron mejor los deberes lo que les posibilitó llevarse el último parcial 25-20 y sumar los 3 puntos en un partido complicado. SÍNTESIS: Formaciones: Club Atlético Paracao: 1- (capitán)- Gayoso, Adrán; 3- Verdun, Lautaro; 4 (líbero) Pereira Pazos, Elías; 5- Meza Lisandro; 6- Leaniz, Nahuel; 7- Maggiolo, Enzo; 9 (líbero)- Martínez Correa, Facundo; 10- Destri Vélez, Mariano; 12- Maier, Matías; 14- Massoni, José Emilio; 15- Vicentín, Luciano; 16- Gerlero, Lautaro; 17- Altamirano, Alejandro; 20- Escanes, Santiago. Entrenador: Escanes, Guillermo. Asistente: Lorenzón, Francisco. Auxiliar: Saucedo, José. Kinesiólogo: Pérez, Jorge Luis. Policial de Formosa: 1- Pusseto, Nicolás; 2- Mosqueda Paredes, Carlos; 3- Rivero, Pablo; 5- Aquino, Iván; 6- Biaín, Alex; 7- Niz, Leandro; 11- Cerquetti, Maximiliano; 12- (l) Villalba, Héctor; 13- Mastantuono, Nicolás; 14- (c)Viller, Mauricio; 15- (l) Mendoza, Alex; 16- Camarichi, Jon; 17- Larrahondo, Gustavo; 18- Zanotti, Valentín. Entrenador: Ventura, Cristian. Asistente: Domínguez, Sergio. Auxiliar: Mantemberg, Ulises. Kinesiólogo: Silva, Sergio Árbitros: Gasser y Lencina 04/02/2018 - Prensa Paracao VS ECHAGUE En un partido que fue peleado hasta el final pero el rival formoseño fue superior al conjunto entrerriano y lo demostró ganando tres sets corridos. El próximo partido de Echagüe será en calidad de visitante el jueves 8 de febrero en donde se volverá a ver la cara con Paracao. En el segundo partido de Echagüe correspondiente al cuarto weekend de la Liga Argentina de Voleibol Serie A2, fue local y recibió en el Luis Butta a Asociación Mutual Policial de Formosa. El primer set Policial fue arrasador que tras cantar victoria en Paracao por 3-0 comenzó con el brazo caliente y no le dejaba espacio al local para salvar alguna pelota y transformarla en punto. El equipo formoseño se quedó con los dos tiempos técnicos dejando muy atrás a Echagüe al igual que el final del set (16-25). Tras imponerse el conjunto formoseño en el primer set no bajó su intensidad y se llevó el primer tiempo técnico, el equipo paranaense se repuso y se quedó con varios puntos que le sirvieron de aliento. 10-13 fue el momento en el Roberto Ledesma pidió un tiempo muerto para reordenar el equipo que terminaba de hacer un mal remate que se quedó en la red. El orden no fue suficiente para los paranaenses ya que Policial le sacó jugo a cada uno de los errores que cometían los jugadores de Echagüe, principalmente en las recepciones. El set terminó perdido por el local ante un 19-25. Con dos sets abajo El Negro comenzó el tercero con fuerza, que al principio parecía prometedora. Aprovechó pequeños errores del rival que dejaban desprevenidos a los formoseños pero rápidamente se recuperaron y se quedaron con el primer tiempo técnico también con el segundo con diferencia de un punto (15-16). El partido continúo peleado punto a punto, hasta que al llegar a 21-24, todo se hizo más claro para Policial, que no dudo y arrasó haciéndose eco de un error de recepción. De esta manera el conjunto formoseño se llevó el partido por 3-0. El próximo partido de El Negro será el jueves 8 a las 21hs en calidad de visitante ante Club Atlético Paracao. Formación inicial de cada equipo: Atlético Echagüe Club: Juan Ignacio Hollman (17), Gonzalo Lapera (5) (capitán), Emanuel Beltrán (4), Ganduglia, Héctor, Denis Pérez (11), Juan Diego Guzmán (6). Asociación Mutual Policial:Valentín, Zanotti (18), Nicolás Mastantuono (13), Leandro Niz (7), Carlos Mosquera (2), Gustavo Larrahondo (17), Mauricio Viller (capitán) (14). Prensa Echagüe