Policial cierra el cuadrangular clasificado

Tras ganar los dos primeros juegos –a Echague y a Rivadavia- disputados entre viernes y sábado en el estadio Centenario, Policial logró la clasificación al siguiente cuadrangular en donde volvería a ser local y donde también se definirá los Play Off camino al ascenso. Hoy termina la Segunda Fase enfrentando a Ateneo desde las 21 horas. VS. ECHAGUE Los dirigidos por Ventura lograron un gran triunfo ante los paranaenses en un partido en el cual los dos primeros sets parecía que el conjunto formoseño iba aplastar a un Echagüe que había iniciado el encuentro algo desconcentrado. Posteriormente, los dirigidos por Ledesma, empezaron a afinar la puntería aprovechando que Policial entró a jugar un set para el olvido, llevándolo así a un cuarto set, donde le propinó un palo a palo hasta el final. Formación Inicial Policial: Viller Mauricio (14), Pusetto Nicolás (1), Mosquera Paredes Carlos (2), Niz Leandro (7), Larrahondo Gustavo (17), Zanotti Valentín (18), Villalva Héctor (12). Ingresaron: Mastantuono Nicolás (13), Camarichi Jon (16), Biain Alex (6). Entrenador: Cristian Ventura Formación Inicial Echagüe: Bossio Gonzalo (3), Beltrán Emanuel (4), Lapera Gonzalo (5), Guzmán Juan (6), Pérez Denis (11), Bozikovich Nenceslao (16), Panceri Julián (14). Ingresaron: Gandulia Héctor (9), Hollman Lautaro (13), Ronconi Santiago (10). Entrenador: Roberto Ledesma VS. RIVADAVIA Ambos conjuntos brindaron un gran espectáculo con mucha garra y dientes apretados. El primer set fue para Rivadavia, aunque los locales habían arrancado bien, ganando los dos tiempos técnicos de dicho set; aun así los cordobeses lograron ganarlo. De ahí en más Policial, con el empuje de su público y el gran desempeño de Gustavo “Timba” Larrahondo, pudo encaminarse a la victoria en los últimos tres sets restantes, propinando un palo a palo. Partido 2: POLICIAL 3- RIVADAVIA 1 Formación Inicial Policial: Viller Mauricio (14), Pusetto Nicolás (1), Mosquera Paredes Carlos (2), Niz Leandro (7), Larrahondo Gustavo (17), Zanotti Valentín (18), Villalva Héctor (L) (12), Mendoza Axel Fernando (L) (15). Ingresaron: Mastantuono Nicolás (13), Camarichi Jon (16), Biain Alex (6). Entrenador: Cristian Ventura Formación Inicial Rivadavia:Brión Christian (20), Vaca Álarez Marcelo (4), Robins Nicolás (6), Rodríguez Tomás (7), Gandaria Francisco (9), Schiro Leandro (11), Ambrosini Ignacio (L) (14). Ingresaron: Alaniz Genaro (10), De Zárate Emanuel (13) Mogetta Jeremías (5). Entrenador: Ambrosini Cristian