Ambos con el pie izquierdo

En el inicio de los Cuadrangulares previo a las Semifinales de la Liga A2 de Voley, los dos elencos formoseños perdieron sus respectivos encuentros siendo el de Policial quizás el de mayor sorpresa habida cuenta que jugó de local perdiendo ante Central Norte de Salta mientras que San Martín cayó ante el local Jujuy Voley. Hoy se juega la segunda fecha. En el segundo partido del cuadrangular chocaron jujeños contra formoseños con victoria para el local y organizar, en un partido que tenía sabor a revancha por lo sucedido la semana pasada en San Juan donde San Martin derroto por 3-2 al elenco de Jujuy. El desarrollo del encuentro tuvo al equipo dirigido por Lopez con grandes valores, su armador Gonzales que estuvo fino para darles juego a los atacantes, el primero fue para Formosa por 27-25. Jujuy Voley no se hizo esperar y en segundo salió con todo, con Mariano Muro como bandera (máximo anotador con 22 pts ) igualo las acciones, uno por uno. El tercero fue unos de los más parejos palo a palo Alexis Nocenti por el lado de la Visita, y buen ingreso de Nicolás Grane hicieron que sea un gran sets, dos buenas jugadas del armador Sánchez para sus atacantes hicieron que Jujuy se lleve el set 25-23. El cuarto y el más polémico quizás de la noche, tenía a los equipos jugando a gran nivel, fue así que en el punto 21 para igualar el sets se armó una discusión que termino con la expulsión del sets del opuesto formoseño Javier Vega, con esa incidencia y con el visitante sin cambios perdió el set y el partido por default (25-21). Sintesis: JUJUY VOLEY: Mariano Muro ( C ), Sánchez Nicolás, Olariaga Franco, Linares Jose Luis, Roldan Sabino,Tolaba Gustavo y Muro Paul (L).Ingresaron: Soncini Marcos — Tomas Steeman — Grane Nicolas. Entrenador: Juárez Miguel — Asistente: Lobo Héctor. San Martin : Alexis Nocenti, Javier Vega, Rodrigo Palumbo, Scholtis Gustavo ( C ) , German Gonzales, Rodolfo Fernandez y Mauro Colmeret (L).Ingresaron: Leonel Nocenti (L) — Pablo Perez — Raul Palacios. Entrenador: Lopez Martin — Asistente : Gomez Rodolfo. En el arranque de este segundo partido, el conjunto salteño inició siendo muy efectivo, no así los formoseños, que no pudieron encontrar su juego tras reiterados errores y terminaron cayendo 25-22 en el primer set. A pesar del inicio parejo en el segundo set, Policial no lograba meterse en el partido y es por eso que Ventura movió su banco y logró acercarse al marcador en varios pasajes del encuentro; sin embargo no alcanzó debido al gran desempeño de Central Norte en el ataque que cerró el parcial en 25-19. El local, a pesar de la búsqueda de Mosquera, no alcanzó a revertir el marcador y los dirigidos por Testa, continuaron con su efectividad en el bloqueo y ataque, logrando una gran victoria para posicionarse primeros en esta jornada. PARTIDO 2: POLICIAL 0- CENTRAL NORTE 3 Formación Inicial Policial: Viller Mauricio (14), Pusetto Nicolás (1), Mosquera Paredes Carlos (2), Niz Leandro (7), Larrahondo Gustavo (17), Zanotti Valentín (18), Villalva Héctor (L) (12), Mendoza Axel Fernando (L) (15). Ingresaron: Mastantuono Nicolás (13), Camarichi Jon (16), Biain Alex (6), Cerquetti Maximiliano (11), Rivero Pablo (3). Entrenador: Cristian Ventura Formación Incial Central Norte: Hernádez Tomás (20), Do Espirito Santo Fernando (1), Giocoli Alan (4), Albornoz Sebastián (9), Aguilera Mauro (12), Tirapani Augusto (16), Pérez Gastón (L) (17), Mercado Gonzalo (L) (8). Ingresaron: Domínguez Cristian (18), Castillo Pablo (10), Castilla Cristian (6). Entrenador: Luis Testa ASÍ SIGUE 24/3 19hs San Lorenzo-San Martín 24/3 21hs Jujuy Vóley-Paracao 25/3 19hs San Martín-Paracao 25/3 21hs Jujuy Vóley-San Lorenzo 24/3 18:30 Ateneo-Central Norte 24/3 20:30 Policial-UVT 25/3 18:30 Central Norte-UVT 25/3 20:30 Policial-Ateneo