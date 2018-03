La Franja no se rinde

San Martín venció en tie break a San Lorenzo en la segunda fecha del Cuadrangular de la Liga A2 de Voley en Jujuy y se mantiene con posibilidades de ser semifinalista. Hoy alas 19 horas enfrenta a Paracao de Entre Ríos que perdió sus dos partidos y ya no tiene chances de clasificar. El primer set tuvo como amplio dominador al equipo de Formosa, con un buen juego en ataque y grandes defensas y de la mano de su punta Alexis Nocenti que estuvo intratable se llevaron el sets por 25-15. Por el lado de San Lorenzo fueron muchas las imprecisiones que lo llevaron a no encontrar el camino en el sets. En el segundo set la respuesta del equipo de San Lorenzo no se hizo esperar y con un Vera Patricio inspirado, mas las buenas defensas del libero Mujica se llevaron el set por un cómodo 25-15. El tercero otra vez volvió a tener un vuelco en las acciones los dirigidos por Martin Lopez manejaron todas las acciones con un buen juego del opuesto Vega , y la buena distribución de Gonzalez hicieron que el set sea para los de San Martin por 25-22. Como si no fuera poco San Lorenzo se adueñó del 4to por 25-18 y llevó el encuentro a tie break, otra vez Vera fue figura y saco la cara para los azulgrana. El quinto arrancó con una gran paridad, Formosa llegó arriba al primer tiempo técnico, de ahí en más como Vega y Nocenti de estandartes lograron llevarse el último set por 15-11. SINTESIS: CASLA: Costa Darío, Condotta Greco Ignacio, Vera Patricio, Gallego Alejo, Quiroga Manuel (C), Vaca Alvarez Jorge y Mujica Carlos (L). Ingresaron: Alaniz Carlos — Mazza Gentile Gabriel Entrenador: Benavidez Marcelo — Asistente: Aldana Alejandro. San Martin:Alexis Nocenti, Javier Vega, Rodrigo Palumbo, Scholtis Gustavo ( C ) , German Gonzales, Rodolfo Fernandez y Mauro Colmeret (L). Ingresaron: Leonel Nocenti (L) — Pablo Perez — Raul Palacios. Entrenador: Lopez Martin — Asistente : Gomez Rodolfo.