Se adelantó Jujuy

En un gran partido en Formosa, Jujuy Vóley derrotó a San Martín por 3 a 2, con parciales de 16-25, 21-25, 25-20, 25-15 y 15-6, y se adelantó en la serie final prevista al mejor de tres partidos. La serie continuará el próximo lunes en el Estadio Luján jujeño. El primer arrancó con el local dominando todas las acciones del juego, con Vega y Nocenti intratables en ataque vulneraron cualquier intento de defensa de Jujuy Vóley. Por el lado de la visita muchos errores no forzados y con mariano muro intentando levantar el equipo, no lograron equiparar el juego formoseño y fue 25-16 para el local. El segundo también fue para el local, continuando con el buen momento de Vega y Nocenti, se sumó Fernández que desde el centro de la cancha estuvo imparable. Jujuy Vóley intento acortar distancia de la mano de Linares pero no fue suficiente y fue 25-21 para San Martin. El tercero sin duda fue el más disputado de los dos anteriores, con el buen ingreso de Soncini y Steeman lograr dominar el sets, llegando arriba a los dos tiempos técnicos. Con una ventaja de de 3pts les alcanzo a los jujeños para llevarse el sets 25-20 El cuarto continúo con la levantada del equipo jujeño, otra vez Soncini y Steeman encaminaron el sets, más el aporte de Tolaba y Linares, el equipo de Juárez dominó con total claridad este set, empardando en sets y llevando a la definición del primer partido de la final al tie break. El último sets fue solo de Jujuy Vóley, llevando las riendas desde el primer punto, con grandes valores en ataque y defensa el equipo de Juárez se lo llevo por 15-6. Poniendo la serie con ventaja para la visita. El próximo partido será este lunes en la provincia de Jujuy. San Martín: Germán González, Javier Vega, Rodolfo Fernández, Rodrigo Palumbo, Alexis Nocenti, Gustavo Scholtis, Mauro Cocheret (L). Ingresaron: Fabrizio Nocenti (L), Alexander Palacios, José Maldonado, Mauricio Infran, Juan Pablo Pérez. Dt: Martin López. Jujuy Vóley: Nicolás Sánchez, José Luis Linares, Mariano Muro, Franco Olariaga, Sabino Roldán, Gustavo Tolaba, Paul Muro. Ingresaron: Marco Soncini, Tomás Steeman, Nicolás Grané, Rodrigo Soria. Dt: Miguel Juarez – Asistente : Hector Lobo Prensa Fundación Jujuy Vóley Finales Liga A2 2018 6/4 21hs San Martín- Jujuy Vóley 2-3 9/4 21:30 Jujuy Vóley-San Martín Árbitros: Romano y Bagalá Condicional 10/4 21hs Jujuy Vóley-San Martín Árbitros Bagalá y Romano