Se bajó San Martín de la A1 de voley

A tan sólo días de que arranque la temporada oficial de la Liga Argentina, en las últimas horas se conoció una noticia difícil para la competencia: San Martín de Formosa comunicó que no podrá ser parte del torneo por dificultades económicas. Fuente: Somos Voley San Martín ganó su plaza por ser subcampeón de la Liga A2 2018 y había confirmado su participación en la Liga de Voleibol Argentino 18/19, nuevamente con Martín López como técnico. Así fue como también empezó a delinear su plantel y tenía entre sus filas a Javier Vega, Emanuel Espinosa, Mariano Vildosola, Gustavo Scholtis, Santiago Arroyo, Iván Postemsky, Alexis Nocenti y el chileno Simón Guerra, entre otros. Cuando los otros diez equipos de la Liga ya comenzaron la pretemporada, San Martín era el único en no arrancar debido a algunos inconvenientes con los departamentos y lo económico. No obstante, luego se sumaron problemas en el apoyo que iban a recibir del Gobierno y la situación fue insostenible. Este martes, los jugadores recibieron la noticia y fueron liberados, al igual que los integrantes del cuerpo técnico. De esta manera, la Liga parecería que finalmente tendrá diez equipos: Bolívar, UPCN, Libertad, UNTREF, Ciudad, Gigantes, Monteros, Puerto San Martín, River y Obras.