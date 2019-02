En la previa al juego que este sábado a partir de las 22 horas San Martín jugará ante Paracao de Paraná, Héctor Vergara analizó el presente del conjunto del Barrio San Francisco en la A2 del Vóley Masculino. “Fue una semana de mucho entrenamiento, de tratar de llegar lo más fuerte posible al juego de este finde. El objetivo es corregir lo que nos falta para dar ese salto de calidad y encarar lo que se viene el máximo. Para nosotros se vienen todas finales para tratar de meterse en la segunda ronda” expresó “Tito”.



Sobre lo hecho en la primera parte del certamen, Vergara sostuvo: “El balance de los primeros cuatro juegos es que estamos siendo un equipo irregular. Estamos tratando de encontrar nuestras mayores virtudes. De a poco el equipo se va sintiendo mejor. Vamos de menor a mayor, pero hay que levantar más el nivel”. “Tal vez lo mejor se vea con el correr de la competencia. Fueron tres semanas de trabajo antes de empezar a jugar y tal vez el rendimiento esperado llegue en la segunda ronda de esta 1° Fase. Ganar sería un envión clave de cara a lo que se viene, así que ojala que se vea esa mejora de la que hablamos” deslizó el líbero de la “Franja”. Liga A2 – Weekend 3 31/1 21:00 (A) San Lorenzo-Vélez 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-11) 31/1 22:00 (B) Jujuy Vóley-Salta Vóley 3-2 (25-19, 25-27, 25-17, 22-25, 15-12) 2/2 22:00 (A) San Lorenzo-Fundatec 2/2 21:00 (A) Villa Dora-Once Unidos 2/2 21:30 (B) Salta Vóley-Tucumán de Gimnasia 2/2 22:00 (B) San Martín Fsa-Paracao 2/2 21:00 (C) La Matanza-Ateneo 2/2 21:00 (C)Belgrano-San Lorenzo de Alem 2/2 21:30 (C)Tunuyán-UVT 3/2 21:00 (A) Vélez-Fundatec 3/2 21:00 (A) Club Rosario-Once Unidos 3/2 21:30 (B) Jujuy Vóley-Tucumán de Gimnasia 3/2 22:00 (B) Policial-Paracao 3/2 20:00 (C) La Matanza-San Lorenzo de Alem 3/2 20:00 (C) Belgrano-Ateneo