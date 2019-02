Luego de un arranque de temporada ideal, jugando cuatro partidos, ganando todos ellos sin ceder un solo set, el equipo de Voley de la Mutual Policial se prepara ahora para recibir a Paracao de Entre Ríos el próximo domingo a partir de las 21:30 horas en el estadio Centenario con entrada libre y gratuita. “Teníamos la ilusión de un arranque así; sabíamos que iba a ser duro pero mas allá de los resultados fue muy trabajoso para el equipo, que se repuso de situaciones complejas asíque contento por el rendimiento y por no dar ni un set, un arranque mucho mas que esperado”, dijo el entrenador Martín López. Agregando el DT que “se sueña con una arranque así, se busca, nos permitimos soñar y buscar esos sueños y hoy es el reflejo de eso y del laburo del equipo en los entrenamientos”. Desde aquel inicio ante San Martín hasta le fecha, Policial ha hecho todo bien en los partidos como para poder quedarse con el triunfo, logrando en cada encuentro pasar por varias etapas que le permitieron demostrar el potencial y la capacidad hasta este momento de poder sacar adelante un partido mas allá de las condiciones o el rival de turno. “Si hay algo por destacar es que el equipo se adaptó rápido a cada rival que nos tocó enfrentar, todos fueron distintos y eso habla que el equipo está concentrado y esa es una primera ventaja que sacamos”, dijo al respecto López. Además, el DT formoseño se refirió a su equipo de la siguiente manera, “El equipo no son los que salen de titulares, son los que entran también a hacer una acción que por ahí es mas importante porque deben marcar la diferencia en función de los que están adentro y hoy a cada uno que le tocó estar dentro de la cancha respondió”. La próxima cita de Policial será el domingo cuando le toque enfrentar a Paracao de Entre Ríos que no tuvo un buen inicio de torneo perdiendo tres encuentro hasta el omento pero que sin dudas es uno de los rivales que buscará quedarse con uno de los puestos de clasificación a la siguiente instancia. La entrada para ese juego será de carácter libre y gratuito.