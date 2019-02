Toca afuera

Para el equipo de voley de la Mutual Policial será momento de emprender sus primeros partidos fuera de la Provincia con la tranquilidad de haber realizado una buena primera fase donde está puntero y es el único equipo de todo el torneo que está invicto pero a la vez con el compromiso de mantener le nivel y traer los puntos necesarios que le permitan cerrar la primera fase como puntero y así tener localía en el Cuadrangular. Este jueves enfrenta a Jujuy Voley, el viernes a Salta Voley y el domingo a Tucumán de Gimnasia.

Llegó el momento de una nueva prueba para el equipo que dirige Martín López, es turno ahora de jugar lejos de casa, lejos de su gente y a la vez demostrar que jugando afuera también se puede hacer fuerte Será tres partidos en cuatro días por lo cual la parte física también será un factor clave en esta gira por el NOA del país. Policial se encuentra invicto, el único de toda la Liga A2, “Buscábamos todo esto, terminar invictos la primera ronda, jugamos todos los partidos en Formosa y ahora la idea es irnos de gira con esta ventaja que no es considerable pero si le ganamos a Jujuy sacaríamos ocho puntos de ventaja y ahí sería si ya algo importante la distancia pata terminar primero”, dice Edgardo Lioca, el armador y capitán del plantel que tuvo un asado en la previa del viaje junto a dirigentes y los jugadores juveniles que no viajaban en esta oportunidad. En primer turno deberá enfrentar a Fundación Jujuy Voley, equipo que es defensor del título en la categoría, y que es el escolta de Policial, a cinco untos por lo cual un triunfo sería vital en las aspiraciones del equipo formoseño de quedarse con el Reimer lugar; el viernes se deberá trasladar hasta Jujuy y allí visitar a Salta Voley que llega tras obtener su primera victoria en el torneo y sólo le sirve volver a ganar para seguir con chances de clasificación. Y el domingo se errará la gira en el Jardín de la República ante Tucumán de Gimnasia que perdió sus últimos dos juegos y no tiene margen de error si quiere meterse entre los clasificados, “Iremos a buscar los tres puntos en las tres canchas. Jujuy primero, que es el último campeón, todos los equipos de local tiene un plus, se sienten mas cómodos. Salta viene de ganar asíque llega con otra energía. Despúes Tucumán, un partido duro acá jugado en Formosa y será así también allá a pesar de que llega con dos derrotas”, dice el capitán. Quien agregó sobre los partidos jugados hasta el momento, “Siempre tratamos de atacar un poquito mas, es difícil, son porcentajes pequeños lo que subimos por cada partido y hay que seguir trabajando en la defensa; en el saque en el último partido fuimos muy incisivos y eso es bueno”.