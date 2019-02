La cabeza puesta en el finde

El plantel de vóley de la Mutual Policial volvió a entrenar este martes en el estadio Centenario luego de una semana debido a su reciente gira por el NOA del país donde jugó tres partidos y se trajo para Formosa cuatro puntos que le permiten mantenerse en el primer lugar del grupo B. Restan dos juegos, uno de local el fin de semana ante San Martín, y el restante en poco mas de diez días visitando a Paracao en Paraná. “El balance podría ser positivo teniendo en cuenta como se fue desarrollando la gira con partidos muy intensos”, inicia diciendo el entrenador Martín López respecto a los tres juegos que le tocó jugar a Policial días atrás.



“Con Jujuy –continúa- mantuvimos el nivel que veníamos demostrando; contra Salta fue diferente no fue tanto el nivel que veníamos teniendo y con Tucumán preveíamos una baja en el rendimiento porque no tuvimos el mismo tiempo para entrenar o bien los días de viaje todo eso influye un poco y ahí creo que fue la merma del rendimiento pero siempre se mostró carácter y hoy lo importante sigue siendo el equipo y buscar volver al nivel que teníamos y el hecho de tener un solo partido el fin de semana y de local nos permitirá volver a pulir detalles y volver a ese nivel”, dice López quien tuvo una charla con sus jugadores momentos previos a dar inicio con los trabajos con pelota en el parque del estadio Centenario. Lo que le resta al conjunto formoseño que participa de la Liga A2 es jugar este fin de semana ante San Martín en Formosa, como local, y una victoria, dependiendo de otros resultados, podría ya dejarlo en el primer lugar a falta de una jornada posteriormente al juego ante los Franjeados; ese partido de final de primera ronda será de visitante en Paraná ante Paracao, recordando que es de suma importancia pode finalizar en el primer lugar habida cuenta que el uno de cada grupo será local en el cuadrangular de segunda fase. También habló respecto a los partidos recientes el jugador formoseño Pablo Rivero, “Fue una gira dura y lo sabíamos, de local los equipos se muestran más fuertes; y después por cosas del cansancio, del viaje no se pudo dar, ellos jugaron bien también y se quedaron con el triunfo. Pero sigue dependiendo de nosotros mismos, nos preocupa si los últimos partidos pero seguimos primeros y con el partido que debemos jugar ahora en casa creo vamos a salir delante de nuevo”.