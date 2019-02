San Martín descendido de la Liga A2

La Fase Regular de la Liga A2 de Voley llegó a su fin y así como los clasificados ya estarán preparando las nuevas instancias, San Martín de nuestra ciudad fue uno de los elencos que perdió la categoría y el año entrante deberá jugar la Liga B. El Franjeado no pudo desde el primer momento hacer pie en la presente temporada, Gustavo Sholtis y Javier vega, dos de sus referentes y el entrenador Cristian Ambrosino no le encontraron el andar al elenco que tras 10 partidos perdieron 9, ganaron 8 set y cedieron otros 29; todo esto hizo que sumaron sólo 2 puntos y no pudieran siquiera clasificar al cuadrangular por la permanencia descendiendo de manera directa.