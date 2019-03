Dejó el invicto como local

Policial perdió en el estadio Centenario en tie breajk ante Tunuyán de Mendoza con parcial de 17-15 / 25-17 / 26-24 / 29-31 y 13-15 para de esta manera ceder su primer juego en casa durante la temporada; esta noche se cierra el cuadrangular de segunda fase de la Liga A2 y el elenco formoseño enfrente a Villa Dora que lidera la zona a partir de las 21:30 horas; antes, a las 19:30 jugarán el ya eliminado Paracao frente a Tunuyán. Durante el primer parcial, Policial y los mendocinos llegaron a empatar en 8 pero a partir de ese momento se vio un desconcertado elenco formoseño que no supo defender los ataques del rival y así Tunuyán empezó a despegarse n el marcador, 8 a 12 y mas tarde cerraría el primer set a su favor 17 a 25. Así como en e primer chico Policial no demostró ser lo que venía jugando en el torneo, en el segundo parcial cambió la actitud y hasta el punto 10 las cosas eran parejas dentro del rectángulo de juego; pero en ese momento el dueño de casa tomó ventaja y primero se vio al frente 19-13 obligando pedir un tiempo del lado de la visita que tuvo una leve reacción, 19-15, hasta que finalmente una vez mas los dirigidos por Martín López tomaron la ventaja en el juego, 23 a 16, cerrando 25-17 y empatando el partido. El tercer parcial fue determinante, cambiante y de lo mejor del juego en cuanto a suspenso y expectativa que generaba a cada instante; Policial llegó a estar 6 a 2 al frente para que la visita solicite tiempo técnico e inmediatamente luego de esa charla el partido quedó igualado en 7. La visita siguió sacando tantos a su favor, 7 a 9 y luego 13 a 17; pareciendo que se encaminaba a ganar el set ya que se puso 21 a 23 arriba. Pero Policial no bajó los brazos y luego de empatar en 23 pasó al frente por uno para más tarde cerrar el set 26 a 24 y ponerse ahora al frente 2 a 1. El cuarto set fue el mas extenso de todo con algunas situaciones particulares como cuando estaban igualados en 4; una mala rotación de la visita hizo que Policial pase a ganar 5 a 3. También en este chico se vio la mejor defensa del partido, Axel Mendoza, el líbero del local, salvó dos pelotas que llegaron al lado formoseño muy potentes y tras esas salvadas Policial pasaba a ganar 17 a 15. Luego de llevar un punto adelante Policial ya en el tramo final, la visita pasó a ganar para quedarse con el set 29 a 31 y llevar el juego a un tie break. Ya en el quinto, donde el cansancio verdaderamente empezó a pesar, siempre fue la visita quien tomó distancias, por uno o dos puntos; Policial lograba achicar y hasta empatar pero nuevamente Tunuyán se escapaba, mínimamente, pero lo necesario como para poder cerrar el set 13 a 15 y así ganar el partido. Síntesis: Policial (3): Edgardo Lioca 5, Rodrigo Ocampo 21; Henrique Da Silva 10, Pablo Rivero 9; Marcos Cordeiro 12, Leandro Niz 16. Libero: Nicolás Villalva. DT: Martín López. Ingresaron: Jon Camarichi, Axel Mendoza, Ortíz. Tunuyán (3): Giocoli 8, Albornoz 3, Soncini 25, Velázquez 5, Parraguirre 25, Aveiro 15. Líbero: Piotti. DT: Dan Andraos. Ingresaron: Serrani 2, Vázquez, Sancer. Parciales: 17-25 / 25-17 / 26-24 / 29-31 / 13-15 Estadio: Centenario RESULTADOS FECHA 1 VILLA DORA 3-TUNUYAN 2 POLICIAL 3-PARACAO 1 FECHA 2 VILLA DORA 3-PARACAO 0 POLICIAL 2-TUNUYÁN 3 FECHA 3 DOMINGO 19:30 TUNUYÁN-PARACAO 21:30 POLICIAL-VILLA DORA POSICIONES VILLA DORA 5 POLICIAL 4 TUNUYÁN 3 PARACAO 0