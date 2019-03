"Lo que viene es otro torneo"

Una semana diferente fue la que pasó para el conjunto de voley de la Mutual Policial ya que tras haber clasificado al Cuadrangular de Tercera Fase en la Liga A2, el equipo tuvo dos días libres, lunes y martes de carnaval, para luego retomar los entrenamientos y ya pensar en lo que se viene, el viaje a Catamarca. “Seguir en competencia es importante y en la tercera instancia es otro torneo distinto, no importa lo que hiciste antes”, dijo el DT Martín López. El conjunto formoseño se metió entre los ocho mejores del país en la Liga A2 una vez mas y será turno próximamente de viajar a Catamarca donde deberá verse cara a cara con el local Ateneos, y una vez mas con Paracao y Tunuyán. “Siempre, cuando se gana o se pierde hay cosas por sacar, y seguir en competencia es importante y en la segunda instancia es otro torneo distinto, no importa lo que hiciste antes es algo diferente por mas que tengamos nuevamente a Tunuyán y Paracao; no hay equipos débiles están todos entro los ocho y vamos a ir a Catamarca a buscar traer buenos resultados que nos permitan seguir en competencia”, manifiesta López. Lo que dejó la segunda instancia en el estadio Centenario fue quizás el cuadrangular mas peleado de los tres en juego, “Iba a ser uno de los cuadrangulares mas parejos, así como fue nuestra zona y por mas que habíamos sido los primeros teníamos segundos, tercer y cuarto con muy buena primera fase y son buenos equipos”, dice López. Recordando que Policial fue segundo dentro de esta fase por detrás de Paracao que logró contar con la misma cantidad de puntos pero con un mejor coeficiente que el elenco formoseño en cuanto a set. Cada vez que se accede a una nueva instancia, los rivales por supuesto son de mayor nivel y los detalles marcan el ritmo y el resultado del juego, por ello López y su staff se enfoca en mejorar lo máximo posible para Catamarca el fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo, “Uno de los puntos de alerta fue la cantidad de errores en ataque que tuvimos comparado con la primera rueda sobre todo en la primera pelota que era lo que mejor veníamos haciendo muy bien, del 10% subimos al 20% de error y ese es un punto importante para mejorar; en contraataque jugamos parecido a lo que veníamos haciendo. Y esos detalles hay que corregir porque en lo que viene cada partido se define en eso, en detalles”, dijo López.