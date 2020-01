Finde ideal para Policial

El equipo que dirige Martín López logró quedarse con su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Argentino y de esta manera lidera la zona con puntaje perfecto y sin ceder set alguno; en esta oportunidad el triunfo fue como local en el estadio Centenario ante Instituto Carlos Pellegrini de Tucumán y con parciales de 25-19 / 25-18 y 25-14. EL máximo anotador fue el jugador local Rodrigo Ocampo con 14 puntos. Su próxima presentación será como local el 1° de febrero ante Salta Voley. Si bien fue Policial quien dio inicio el juego de la mejor manera con un parcial de 7 a 1 apoyado en el ataque por el centro de la cancha y bloqueando los embates del rival, Instituto Pellegrini pudo acercarse en el tanetador, 13 a 11, pero no así pudo pasar en algú momento al frente. Cuando el juego estaba 20 a 18 sobre el final, un error en la visita por medio de su jugador Tomas Campos, iba a ser de alguna manera determinante para que Policial cierre el primer 25 a 19. El segundo chico fue el mas parejo del partido prestando la delantera en el marcador hasta llegar igualados en 13; eran mas los errores no forzados de cada lado que los méritos propios como para poder llegar al punto. Finalmente el set cerraría una vez más en favor de local, ahora 25 a 18. Policial logró sacar una muy buena distancia en el marcador en el inicio del tercer y a priori último del partido cuando se puso 10 a 4. Y posteriormente 22 a 12 cuando el elenco visitante empezó a darle mas minutos de juego a todo el banco empezando a despedirse del partido. El set cerró 25 a 14 y así Policial obtuvo su tercera victoria de manera consecutiva aun si ceder set en el Torneo Argentino. Síntesis: Policial (3): Adalberto Liand 11, Rodrigo Ocampo 14, Alejandro Araya Lahoz 2, Leandro Niz 9, Agustín Gallardo 8, Tomas Rodríguez 8, y Axel Mendoza (L) (FI). Ingresaron: Alexis Nocenti 1, Pablo Rivero, Gonzalo Ortíz y Marcos Cabrera 2. DT: Martín López. Instituto Carlos Pellegrini (0): Diego Bobillo (c), Marcos Pérez 4, Matías Urchevich Idiart, Tomás Campos 2, Franco Ybars 6, Tomás Olmedo 4, y Pablo Alvarado (L) (FI). Ingresaron: Juan Valenzuela (L), Juan Palacio, Lucas Quero 5, Guillermo Cortes, Patricio Batallan 1, Lisandro Alavarado y Marcos Díaz. DT: Martín Ricatto Nassif. Parciales: 25-19 / 25-18 / 25-14 Árbitros: Néstor Cantero y Walter Robledo. Estadio: Centenario