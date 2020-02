Cuarta victoria en fila

El equipo de vóley de la Asociación Mutual Policial llegó su cuarta victoria en el Torneo Argentino de Voley luego de vencer en set corridos a Salta Voley en el estadio Centenario por el tercer weekend de la competencia; fue con parciales de 25-15 / 25-21 y 25-18 para así seguir puntero en la zona A. Alexis Nocenti del local con 14 puntos fue le goleador del juego. El próximo fin de semana recibe a Regatas de Corriente en lo que será su última presentación como local para luego emprender tres partidos de visitante en esta Fase Regular. Ante un muy buen marco de público, como nos tiene acostumbrado en cada presentación del equipo formoseño, Policial sumó su cuarta victoria en igual cantidad de partidos en el Torneo Argentino de Voley y lidera de esta manera la zona A de la competencia, con el dato no menor de no haber cedido hasta el momento set alguno. Desde un primer momento en el set inicial las cosas estaban dadas para el conjunto que dirige Martín López que tras un 5 a 1 al frente obligó al banco visitante a solicitar un tiempo técnico que si bien buscó una reacción de Salta Voley, esta no iba a llegar con el correr del set puesto que tras un 7 a 2 al frente, Policial empezaba a vislumbrar que el set inicial quedaría del lado formoseño con una buena tarea de sus centrales y el opuesto Rodrigo Ocampo. Finalmente el primer set cerró para el local 25 a 15. Ajustando en la defensa y buscando sobreponerse de lo sucedido en el primer set, Salta Voley encaró el segundo chico con mayor paridad y si bien nunca pudo estar al frente en el tanteador, supo quedar 8 a 7 abajo para poder de esta manera buscar complicarle el set a Policial que lejos de perder la concentración y apoyado en Alexis Nocenti en los ataques por el centro y la defensa de su líbero Axel Mendoza, empezó a tomar distancia poco a poco para quedarse con el segundo set 25 a 21. En tanto que el tercer y último set se iba a terminar 25 a 18 para los dueños de casa que sumaron así su cuarto triunfo consecutivo y ahora quedará a la espera de Regatas de Corrientes, equipo que enfrentó en el debut y había vencido en set corridos en Corrientes. Síntesis: Policial (3): Adalberto Liand 13, Rodrigo Ocampo 9, Alejandro Araya Lahoz 4, Alexis Nocenti 14, Agustín Gallardo 10, Tomas Rodríguez 6, y Axel Mendoza (L) ; Ingresaron: Gonzalo Ortíz, Pablo Rivero 2 (C), Leandro Niz 2, Emanuel Ortíz, Iván Aquino. DT: Martín López. Salta Voley (0): Carlos Yonar, Marcos Copa, Facundo Acedo 3, Santiago Bouhid 8, Luciano Torres 9, Lucas González, Manuel Torres (L); Ingresaron: Ariel Guantay 4, Francisco Domínguez, Jeremías Medina Casco, Nicolás Martos, Facundo Farias 1. DT: Juan Ulloa. Parciales: 25-15 / 25-21 / 25-18 Árbitros: Liliana Marino y Néstor Canero Estadio: Centenario