El primero es en Salta

El plantel de Policial ya se encuentra en Salta donde jugará este jueves desde las 21:00 horas frente a Salta Voley en la recta final de la Fase Regular recordando que luego se trasladará hacia Tucumán para visitar a Instituto Carlos Pellegrini primero y luego a Gimnasia de Tucumán, sábado y domingo respectivamente. Clasificado, puntero, invicto y sin ceder set, así llega el equipo que dirige Martín López a sus últimos tres compromisos de la Fase Regular; los cuales tendrán punto de partida este jueves en Salta frente a los locales de Salta Voley, equipo al cual derrotó en Formosa cuando tocó jugar en el estadio Centenario. “Una gira larga y cargada pero las expectativas siempre son altas y no nos permitimos que sean otra cosa para no salir del camino del cual venimos; ya los conocemos mas allá de que algunos equipos sumaron refuerzos. Serán partidos interesantes y exigentes, pero también para ellos asique buscaremos hacer lo mejor posible”, comenta el capitán del equipo Pablo Rivero. Es que posterior al compromiso con Salta, el plantel se trasladará a primeras horas del viernes hacia Tucumán, donde hará noche y el sábado desde las 22 horas jugará ante Instituto Carlos Pellegrini en tanto que el domingo en el mismo horario visitará a Tucumán de Gimnasia, a priori el rival a vencer en esta primera fase ya que ambos lucharán por quedarse con el uno de la Fase Regular y tener derecho a organizar el Cuadrangular de Segunda Fase. Policial estuvo un fin de semana sin partidos oficiales por caprichos del calendario, es por ello que debió mentalizarse en no salir de ritmo mientras los demás clubes tenían competencia, “Siempre el parate por ahí desestabiliza un poco en la competencia pero Martín en un entrenador de experiencia y sabe manejarlo muy bien y nosotros también ponemos todo de nosotros para que no se note estos días sin juego y los entrenamientos se mantienen de la misma calidad”, acota Rivero.