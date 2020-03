Ganó y clasificó

Policial logró quedarse con un nuevo triunfo en el Cuadrangular que se disputa en el estadio Centenario tras vencer en set corridos a Instituto Carlos Pellegrini de Tucumán con parciales de 25-20 / 25-20 y 25-13. Este resultado permitió a los de Martín López clasificarse a la siguiente instancia junto a San Lorenzo; justamente el Santo será el rival del domingo en la fecha final a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita. Con un primer tiempo de Alejandro Araya sumado a un punto de saque del mismo jugador, Policial empezó ganando el primer set 2 a 0; continuó siendo durante todo el primer parcial contundente a la hora del saque Policial para ir sacando ventajas y terminar por adueñarse así del primer set 25 a 19 no sin antes tener un minuto el entrenador formoseño Ariel López para con sus dirigidos que en el tramo final del set perdieron terreno. La visita empezó mejor el segundo set tras errores propios del conjunto formoseño y así se puso en ventaja Pellegrini 2 a 4. Se recuperó Policial y pasó al frente 5 a 4 con ataques por el centro de la cancha. Cada vez Araya iba al saque, lo sufría la visita; con este jugador Policial empezó a alejarse para estar ahora 13 a 8. Nuevamente el set iba a ser para el local y 25 a 20 pero una vez mas también perdió varios puntos sobre el final. Si a los saques se le sumaba el buen momento de Miguel Liand y Tomás Rodríguez con sus remates, fue para Pellegrini casi imposible contrarrestar el juego del local en el tercer set que iba a quedar para los formoseños 25 a 13 y a priori el partido 3 a 0. Síntesis: Policial (): Alexis Nocenti, Rodrigo Ocampo, Alejandro Araya Lahoz, Miguel Liand, Agustín Gallardo, Tomas Rodríguez, y Axel Mendoza (L) (FI). Ingresaron: Gastón Ortíz, Pablo Rivero (C), Leandro Niz, Iván Aquino, Marcos Cabrera, Maximiliano Cerquetti. DT: Martín López. Instituto Carlos Pellegrini (): Matías Carabajal, Lucas Quero, Franco Ybars, Tomás Olmedo, Joaquín Giménez, Diego Bobillo (C), Nicolás Alvarado (L) (FI) Ingresaron: Marcos Pérez, Aldo Acevedo, Lisandro Alvarado. DT: Martín Rigatto Nasiff. Parciales: 25-20 / 25-20 / 25-13 Árbitros: Herrera y Miño. Estadio: Centenario.