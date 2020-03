Sin ceder set

En una gran noche por parte de los dirigidos por Martín López, Policial se quedó con el tercer y último partido del Cuadrangular de Segunda Fase del Torneo Argentino de Voley que se realizó en el estadio Centenario fornoseño cerrando así el fin de semana invicto y sin perder un set. La Victoria fue así 3 a 0 frente a San Lorenzo que terminó segundo y también se clasificó al siguiente Cuadrangular. Los parciales fueron 25-17 / 25-18 y 25-18. Como si cada punto valiera el partido completo, así se jugó desde el primer hasta el último punto entre Policial y San Lorenzo. Un parcial de 6 a 3 primero y luego 9 a 6 obligó al entrenador de la visita pedir minuto tras un gran saque y punto de Rodrigo Ocampo. La ventaja llegó a ser de 13 a 8 con un bloqueo tremendo de Agustín Gallardo que posteriormente vería la roja por entender el árbitro un festejo excesivo para con el rival. El centro de la cancha sentaba muy bien en el ataque formoseño ademas de los saques de alejandro Araya y Rodrigo Ocampo. El local se iba a quedar con el set 25 a 17. Ya en el segundo parcial los dirigidos por Martín López tomaron una ventaja de 7 a 4 y obligó una vez al entrenador de la visita a llamar a sus jugadores. Reaccionando Ssn Lorenzo tras el minuto y llegando a empatar el juego 7 a 7. Con el juego 14 a 11 fue Ocampo al saque formoseño y o dejó pasar la chance el jugador de Policial para estirar ventajas 16 a 11 y luego 18 a 12 para un nuevo minuto del banco visitante. A la vuelta San Lorenzo acortó ventajas, 18 a 15, y fue turno de Martín López para convocar a sus dirigidos con un minuto. El parcial iba a ser favorable a Policial 25 a 18 con un buen cierre en defensa del líbero Axel Mendoza. En el tercer chico Policial llegó a ponerse 7 a 2 frente a un Ssn Lorenzo que ya no parecía poder reaccionar. De hecho su jugador Ignacio Condotta Greco iba a ver la tarjeta roja y así el partido ahora estaba 9 a 3. Esa ventaja iba a ser fundamental para el trascurso del parcial que finalmente iba a quedar en poder del local 25 a 18 cerrando el juego en set corridos y sin perder un solo set en todo el Cuadrangular. Síntesis: Policial (3): Alexis Nocenti 12, Rodrigo Ocampo 14, Alejandro Araya Lahoz 4, Miguel Liand10, Agustín Gallardo12, Tomas Rodríguez 5 y Axel Mendoza (L) (FI). Ingresaron: Gastón Ortiz, Pablo Rivero 1 (C), Maximiliano Cerquetti, Leandro Niz. DT: Martín López. San Lorenzo (0): Manuel Quiroga 4 (C), Patricio Vera, Dario Acosta 9, Alejo Gallego, Ignacio Condotta Greco 1, Christian Benedetti 4 y Juan Manuel Mendez (L) (FI). Ingresaron: Jorge Vaca Álvarez 3, Andrés Arduino 1, Juan Rodríguez, Lucas Aimo (L). DT: Mariano Silberstein. Parciales: 25-17 / 25-18 / 25-18 Árbitros: Pablo Gomez (Chaco) y Viviana Marinho (Corrientes) Estadio: Centenario.