La Tercera Fase también en casa

Luego de haber ganado de forma invicta y sin perder set alguno durante la Segunda Fase del Torneo Argentino de Voley, Policial fue confirmado una vez mas para ser anfitrión ahora de la Tercera Fase, cuadrangular a jugarse en el estadio Centenario entre el 20 y 22 de marzo recibiendo a los equipos de Paracao de Paraná, Tucumán de Gimnasia y San Lorenzo. El haber finalizado en la primera colocación el pasado fin de semana permitió al conjunto que dirige Martín López tener la opción de ser nuevamente local en lo que viene en el Torneo Argentino; es así que deberá afrontar la Tercera Fase de la competencia, una previa a las Semifinales, en el estadio Centenario cuando deba organizar el torneo el 20, 21 y 22 del corriente mes recordando que serán dos los clasificados a la siguiente instancia. En tanto que en la otra zona, a jugarse en San Juan, el grupo quedó formado por el local UVT, Once Unidos de Mar del Plata, Rosario Voley y Vélez Sarsfield. Policial fue durante la Segunda Fase el mejor de los 8 clasificados ya que ganó todos sus partidos con un coeficiente de set de 1,428 seguido por UVT y Once Unidos que también terminaron invictos; en tanto que siguiendo con la taba general de los clasificados, Paracao quedó cuarto, Rosario quinto, seguido por San Lorenzo, Tucumán de Gimnasia y Vélez Sarsfield. De los tres próximos rivales, los formoseños enfrentarán por primera vez en la temporada a Paracao mientras que ya jugó ante San Lorenzo este pasado fin de semana con victoria en set corridos y ante Tucumán de Gimnasia en la fase de grupos ganando ambos partidos, en Formosa 3 a 0 y en Tucumán 3 a 2 –de hecho los tucumanos son el único equipo hasta el momento que lograron sacarles et a Policial-.