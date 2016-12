El balance de la FFV

La Federación Formoseña de Vóley (FFV) bajó el telón el fin de semana a un nuevo año de competencia donde se disputaron mas de 700 partidos. Una vez mas, equipos de la capital e interior provincial fueron partícipes de los diferentes certámenes apoyados por el Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria. Con un acto en el salón de conferencias del estadio Centenario de esta capital, la FFV dio por concluida una nueva temporada donde sobresalieron dos temas importantes: una buena cantidad de encuentros y el ordenamiento administrativo. En su último día de competencia, el mencionado centro deportivo fue una vez mas el escenario que recibió a las pequeñas de dos equipos quienes definieron el título de la categoría Sub 15: Independencia Star (Formosa) y San Francisco (Tacaaglé). Tras un partido con gran nivel de juego, el equipo capitalino fue el que se quedó con un nuevo trofeo el cual seguramente tendrá un lugar en su vitrina. Con la señora Noemí Chamorro como disertante, la Federación Formoseña de Vóley inició la ceremonia con palabras de agradecimiento a los diferentes clubes por las demostraciones de apoyo y críticas constructivas recibidas durante el año en curso e invitó a los mismos a seguir apostando por este deporte, A continuación, Chamorro cedió la palabra al señor Raúl Martínez, Vicepresidente de la FFV, quien se sumó a los deseos previamente expuestos y añadió la importancia del apoyo recibido por parte del Gobierno Provincial a lo largo de toda la temporada. El crecimiento del vóley formoseño se hace todos juntos: clubes, jugadores, padres, dirigentes y autoridades provinciales. El trabajo constante y unido fueron los elementos fundamentales de esta comisión directiva, que si bien pudo tener errores, trabajó de manera constante en busca de alcanzar objetivos, los cuales se alcanzaron con creces. Posiciones finales Torneo Oficial Sub 13 Femenino 1. Independencia Star 2. San Francisco 3. Sol de América Sub 15 Femenino 1. Independencia Star 2. San Francisco 3. Independencia Sub 17 Femenino 1. Luz y Fuerza (Clorinda) 2. Deportivo Escuela 3. Independencia Sub 19 Femenino 1. Sol de América 2. San Martín 3. Deportivo Escuela Torneos Abiertos Sub 12 Femenino: San Martín Sub 13 Femenino: Independencia Star Sub 15 Femenino: Independencia Star Sub 17 Femenino: Sol de América Sub 19 Femenino: San Martín Primera Femenino: San Martín Primera Masculino: Jaureche