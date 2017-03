La Capitalina hace jugar

Con un total de 17 encuentros la Asociación Capitalina De Voleibol, el miércoles 08, da inicio a la primera fecha del Torneo Apertura 2017, dando cumplimiento de esta manera al primer paso que estaba planificado para el Calendario de Torneos programados para este año. Es así que a través de la Comisión Directiva se dio a conocer que habrá algunas modificaciones a fin de flexibilizar y dar mas continuidad a la programación de los partidos, a los eventos previstos y fundamentalmente a los imprevistos que pudieran surgir y que podrían alterar el normal desarrollo de las actividades. Este año se incorpora las Divisiones Inferiores, por los que habrá una subcomisión que será la encargada de organizar los torneos en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, además de armar las Jornadas de Encuentros de las Distintas Escuelas de Voleibol que se incorporaron este año. También en la rama femenina, categoría primera división se resolvió, dado el gran número de equipos, dividir en dos series; la serie "A" estará compuesta por los equipos que clasificaron en los primera 12 lugares del calendario de torneos 2016 y la serie "B" los 12 conjuntos restantes, la novedad es que habrá ascensos y descensos. PROGRAMA DE ENCUENTROS POR LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2017 MIÉRCOLES 08 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.T. Nº 5 Bª 2 DE ABRIL : Mayores de 30 : 21,15 hs - Fecotrafor Vs Ntra. Sra. De La Asunción 1ª Femenino : 22,15 hs - Club IASEP Vs Divino Niño (Serie "A") JUEVES 09 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.S. Nº 51 "JOSÉ G. ARTIGAS" Bª GUADALUPE : Mayores de 30 : 21,15 hs - Tabaré Vs Torre 66 1ª Femenino : 22,15 hs - Tabaré Vs Fecotrafor ( Serie "A") POLIDEPORTIVO CONSEJO PROFESIONAL CIENCIAS ECONÓMICAS Bª SAN MARTÍN : Mayores de 30 : 21,15 hs - Contadoras Vs Divino Niño 1ª Masculino : 22,15 hs - Contadores Vs Jauretche "B" POLIDEPORTIVO E.P.E.T. Nº 5 Bª 2 DE ABRIL : 1ª Femenino : 21,15 hs - River Vs Sol De Mayo 1ª Femenino : 22,15 hs - Américas "B" Vs Mintonette VIERNES 10 / 03 POLIDEPORTIVO MUTUAL POLICIAL Bª SAN MARTÍN : 1ª Femenino : 21,15 hs - Jauretche Vs City Vóley 1ª Masculino : 22,15 hs - Policial Vs Sol DE Mayo POLIDEPORTIVO CLUB SPORTIVO PATRIA : Mayores de 30 : 21,15 hs - Sportivo Patria Vs Jauretche 1ª Masculino : 22,15 hs - Sportivo patria Vs Mintonette POLIDEPORTIVO E.P.E..P Nº 274 Bª VIAL : 1ª Femenino : 21,15 hs - Golos Vs Jauretche 1ª Femenino : 22,15 hs - Savio Vs Américas "A" SÁBADO 11 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.P. Nº 66 ("JOSÉ M. ESTRADA") Bª INDEPENDENCIA : Mayores de 30 : 17 hs - Club IASEP Vs Independencia's 1ª Masculino : 22,15 hs - Independencia`s Vs Divino Niño POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GENERAL LUCIO V. MANSILLA 1ª Femenino : 18 hs - Municipal de Mansilla Vs River