Para toda la semana

Desde el martes y durante toda la semana hasta el sábado inclusive, la Asociación Capitalina programó partidos de voley en diferentes escenarios de nuestra ciudad y en varias categorías a saber: MARTES 14/ 03 POLIDEPORTIVO ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL - Bª SAN MARTÍN - Mayores de 30 : 21,15 hs - Medalla Unidas Vs Club IASEP 1ª Masculino : 22,15 hs - Policial Vs Sportivo Patria POLIDEPORTIVO E.P.E.P. Nº 365 (Salta y Beruti) - Bª MARIANO MORENO - Mayores de 30 : 21,15 hs - Fecotrafor Vs Torre 66 Mayores de 30 : 22,15 hs - Ntra. Sra. De La Asunción Vs Jauretche. MIÉRCOLES 15 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.S. Nº 51 "JOSÉ G. ARTIGAS" - Bª GUADALUPE - Mayores de 30 (Seire "A"): 21,15 hs - Tabaré Vs Divino Niño 1ª Femenino : 22,15 hs - Tabaré Vs Divino Niño POLIDEPORTIVO E.P.E.T. Nº 5 - Bª 2 DE ABRIL - 1ª Femenino (Serie "B") : 21,15 hs - Namqom Vs Mintonette 1ª Femenino (Serie "B") : 22,15 hs - U.P.C.N. Vs San Isidro "B" JUEVES 16 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.T. Nº 5 - Bª 2 DE ABRIL - 1ª Femenino (Serie "A") : 21,15 hs - Golos Vs Fecotrafor 1ª Femenino (Serie "A") : 22,15 hs - San Isidro "A" Vs Américas "A" POLIDEPORTIVO CONSEJO PROFESIONAL CIENCIAS ECONÓMICA - Bª SAN MARTÍN- Mayores de 30 : 21,15 hs - Contadoras Vs Independencia's 1ª Masculino : 22,15 hs - Contadores Vs Independencia's VIERNES 17 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.P Nº 274 - Bª VIAL - 1ª Femenino (Serie "B") : 21,15 hs - Américas "B" Vs Jauretche 1ª Femenino (Serie "A") : 22,15 hs - Savio Vs Club IASEP POLIDEPORTIVO CLUB SPORTIVO PATRIA - Bª SAN MARTÍN - Mayores de 30 : 21,15 hs - Sportivo Patria Vs San Isidro 1ª Masculino : 22,15 hs - Sportivo Patria Vs Jauretche "A" POLIDEPORTIVO E.P.E.S. Nº 51 (JOSÉ G. ARTIGAS) - Bª GUADALUPE - Mayores de 40 : 21,15 hs - Jauretche Vs Ntra. Sra. De La Asunción Mayores de 35 : 22,15 hs - Deportivo Escuela Vs 2 De Abril SÁBADO 18 / 03 POLIDEPORTIVO E.P.E.P.Nº 66 (JOSÉ G. ARTIGAS) - Bª INDEPENDENCIA - Mayores de 30 : 17 hs - Divino Niño Vs Medalla Unidas 1ª Femenino (Serie "B") : 18 hs - U.P.C.N. Vs River Vóley 1ª Femenino : (Serie "B") : 19 hs - City Vóley Vs San Patricio 1ª Femenino (Serie "A") : 20 hs - Independencia's Vs Medalla Unidas POLIDEPORTIVO E.P.E.T. Nº 5 - Bª 2 DE ABRIL - Mayores de 30:16 hs - San José Vs Ntra. Sra. De La Asunción Mayores de 30 : 17 hs - Savio Vs Jauretche 1ª Masculino : 18 hs - Rosario Vóley Vs Medalla Unidas 1ª Masculino : 19 hs - Jauretche "A" Vs Jauretche "B" POLIDEPORTIVO E.P.E.S. Nº 51 (JOSÉ G. ARTIGAS) - Bª GUADALUPE - Mayores de 30 : 15 hs - San Patricio Vs Contadoras 1ª Femenino (Serie "B") : 16 hs - Sol De Mayo Vs Municipal De Mansilla 1ª Femenino (Serie "A") : 17 hs - Divino Niño Vs Municipal De Laishi 1ª Masculino : 18 hs - Fecotrafor Vs Municipal De Laishi