El programara para la Capitalina

La Asociación Capitalina de Voley programó para la corriente semana los partidos correspondientes a la décimo séptima fecha que comenzó a jugarse ayer y se extenderá hasta el sábado. El programa de partidos en las distintas categorías para los próximos tres días es el siguiente: Hoy Polideportivo EPET Nº 5 (2 de Abril). Mayores de 30, 21:15 Club IASEP Vs. Medalla Unidas; Primera Femenino “A”, 22:15 Savio Vs. Tabaré Mañana Polideportivo de La EPEP Nº 365 (Mariano Moreno). Mayores de 30, 21:15 Patria Vs. Nuestra Señora de la Asunción; Primera Femenino “B”, 22:15Norte Vs. City. Polideportivo Asociación Mutual Policial. Primera Masculino, 21:15 Policial “A” Vs. Policial “B”; Primera Masculino, 22:15 Mintonette Vs. Norte Viernes Polideportivo EPEP Nº 66 (Independencia). Mayores de 30, 21:15 Independencia’s Vs. Divino Niño; Primera Masculino, 22:15 Independencia’s Vs. Divino Niño. Polideportvo Casino Suboficiales Prefectura (Malvinas Argentinas). Mayores de 30, 21:15 San Isidro Vs. Patria; Primera Femenino “B”, 22:15 San Isidro “B” Vs. Jauretche Polideportivo EPET Nº 5 (2 de Abril). Mayores de 30, 21:15 Jauretche Vs. Fecotrafor; Primera Masculino, 22:15 San Martín II Vs. Rosario.