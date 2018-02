Sarmiento voley entrena

El vóley del Club Sarmiento va tomando forma en este 2018. Desde esta semana el entrenador Miguel Campuzano retomó los entrenamientos con vistas a lo que será un año intenso y de grandes desafíos en uno de los deportes más populares de Formosa. “Iniciamos este 2018 con una pretemporada que se va a realizar los días lunes, miércoles y viernes desde las 18:30 horas hasta pasadas las 22:30. Las chiquitas de 7 años son las menores del grupo y las de mayor edad están en los 19 años. Por ahora estamos trabajando con las formativas y luego veremos si vamos a competir en Primera. Las de escuelita trabajarán de 18:30 a 19:30, las que están para jugar torneos como Sub 13 lo harán de 19:30 a 20:30 y luego las nenas de Sub 15 a Sub 19” explicó Miguel en torno a las edades y la forma de trabajo. La pretemporada resulta clave a la hora de tener un buen año. Campuzano valora ese trabajo y así describe la forma de ejecutarlo: “Está claro que es la base física para el resto del año, es lo primordial de todos los trabajos de comienzos de año, pero sin olvidar que debe ser atractiva y llevadera para el deportista. Por eso apostamos a realizar trabajos con pelota. Este año Emanuel Campuzano formará parte de mi Staff Técnico, trabajando a la par en cada una de las áreas y Gustavo Ríos es nuestro delegado en la Federación”. “Nosotros jugamos el torneo oficial de la Federación Formoseña de Vóley. Siempre salimos a competir a nivel regional, como Chaco, Corrientes o Santa Fe. También jugamos mucho en el interior de la provincia. La idea es medir fuerzas con rivales de otros distritos para saber dónde estamos parados. Tenemos el objetivo de hacer al menos tres o cuatro salidas en la temporada” explicó el Profesor. Sobre el momento del vóley en la provincia, Campuzano sostuvo: “Estamos yendo de menor a mayor, eso se nota año tras año y más que nada en los torneos nacionales. Cuando Formosa sale a jugar esos certámenes ya no es la cenicienta. Ya somos respetados y estamos entre los ocho mejores en casi todas las categorías” El entrenador se muestra agradecido por la posibilidad de continuar trabajando en el “Taninero” y sostiene: “Ellos me abrieron las puertas luego de un año en el que casi dejo el vóley. El 2017 fue nuestro primer año y tratamos de ajustar detalles que este año iremos mejorando. Sarmiento es un club grande y hoy por hoy ya está instalado entre los mejores representantes del vóley de Formosa. El club crece día a día y eso le da al deportista comodidad a la hora de trabajar y sentido de pertenencia”. Las jóvenes interesadas en participar de las clases del Profesor Miguel Campuzano y su grupo de trabajo, se pueden acercar a la oficina del club, cita en San Martín 1324, para interiorizarse sobre los requisitos necesarios.