Cuatro juegos abren la temporada Capitalina

La Asociación Capitalina de Voley empezará jugar hoy martes el torneo 2018 con la puesta en marcha de cuatro partidos pertenecientes al torneo Apertura, continuando con juegos durante toda la semana hasta completar un total de 25 encuentros. Escuela Nº 365 “Ramón G. Acosta” del barrio Virgen del Eosario 21:15 Torre 66 vs. San Patricio (Mayores de 30 Femenino Rosario Voley vs. Mintonette (Primera Masculino). Escuela de Comercio “José Gervasio Artigas” del barrio Guadalupe 21:15 Patria vs. Divino Niño (Primera Femenino) IASEP vs. Norte (Primera Femenina). Para el miércoles, Interior vs. IASEP en Mayores de 30 y luego en Primera Femenino Las Golos vs. SITRAMF, ambos partidos en Escuela de Comercio. La Asociación Capitalina de Voley, informó que competirán un total de 28 clubes, los que presentaron un total de 78 equipos en cada rama y categorías. Los clubes confirmados son; Club IASEP, Tabaré, Américas, Independencia’s, Savio, Norte, Banfield, Medallas Unidas, Mintonette, San Patricio, Torre 66, Divino Niño, Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa (SITRAMF), Nuestra Señora De La Asunción, Rosario Vóley, River Vóley, San José, Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa,Inter Vóley, Clorinda Vóley, Universidad Nacional de Formosa, Asociación de Docentes de Educación Técnica, Las Golos, Federación de Cooperativas de Trabajadores de Formosa (FECOTRAFOR), San Isidro, San Martín II y El Decano.