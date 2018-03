Pilcha nueva para el voley de Ocho

El Club 8 de Diciembre, entidad insignia de la zona sur de la ciudad, continua generando buenas acciones, y es que el fin de semana procedió a la entrega de indumentaria deportiva a las niñas y jóvenes que forman parte de sus equipos juveniles e infantiles. En el coqueto estadio cubierto del complejo Isla de Oro, ubicado en el Lote 15 Bis, se cumplió la sencilla ceremonia en cuyo transcurso la presidente del “Ocho”, Alicia Valdez, y el dirigente Emanuel Vega, procedieron a dar las ropas deportivas a las deportistas. Las jugadoras que ya lucen las ropas del Club, pertenecen a las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19, además de las más chiquitas que pertenecen al mini voleibol. En todo momento estuvieron presentes los profesores Hugo Cabrera y Mariana Martínez, quienes se desempeñan como entrenadores. Es importante señalar que los entrenamientos se cumplen los lunes, miércoles y viernes en horas de la tarde-noche. En 8 de Diciembre, el voleibol femenino goza de un fuerte respaldo para su difusión y práctica. Hace un par de semanas, el Club organizó con muy buen suceso un torneo abierto de Primera División denominado “Copa Etnias”, que se adjudicó el anfitrión.