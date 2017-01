"Ser protagonistas y volver a casa me motivó"

Tras su paso por el voley paraguayo, el entrenador Martín López, de larga trayectoria en lo que fue La Unión de Voley jugando Liga A1, ahora tendría la tarea de dirigir a San Martín en la Liga A1 Femenina que tendrá su debut el 4 de febrero ante San isidro también de Formosa, “Un cambio importante, este año en Paraguay me tocó también trabajar con las chicas y no me disgustó el trabajo y hay cosas importantes por hacer; un punto importante en función del Femenino es que hacen un cambio mucho mas rápido desde lo técnico que los varones y como San Martín aspira a ser protagonistas entonces la estructura y la vuelta a casa es algo que motiva”, dijo López. Agregando que “Lo que mas se modifica es el trato, es diferente, las chicas cuando se le dice el porqué y el para qué entiende mas rapido y los varones por ahí son mas caprichosos, la comunicaciones mas fluida y también se diferencia en la forma de entrenar porque en los varones el ataque de rotación es un punto importantísimo y el bloqueo y defensa es mas importante en el femenino y esa es la grana diferencia el ataque de pelota alta es fundamental pero después la esencia es la misma”. Mientras que sobre el armado del plantel dijo que “Mayoría de jugadoras formoseñas, hubieron refuerzo como la armadora Lucia Pasqueta y su hermana que ya estaba Lucia Pasqueta de central; Estefania Pelegrino también central que ya jugó la pasada temporada en San Martín; la vuelta de Florencia Correa que es de la casa luego de su paso por Universitario de la Matanza; Melina Palon que tiene una gran trayectoria y una jugadora brasilera como jugadora extranjera que juega de punta o de opuesto”.