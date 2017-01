Una de las caras nueva del plantel de voley Femenino de San Martín para la Liga A1 será la armadora Antonella Paschetta, que llega desde Banco Nación con la intención de llegar lejos en el torneo, “Vamos de a poco, progresando, creo que es un proceso y no hay que apurarse; serán entrenamientos duros de cara al debut que por suerte será de local (NdeR: frente a San Isidro). La paciencia para el equipo será clave porque muchas no nos conocemos aunque también las locales nos ayudan mucho y eso nos juegan a favor en lo que no entendemos y nosotros desde nuestro lugar poder brindarles nuestra experiencia, en mi caso ya cuento con una Liga encima asíque eso me relaja un poco y al mismo tiempo al ser un equipo nuevo hay una cierta ansiedad”, dijo la armadora.