Lista para el debut

Entre los equipos que participarán por primera vez en la temporada de la Liga A1 Femenina estará San Isidro-Casubo, elenco que tendrá como entrenadora a Griselda Ovelar, ex jugadora de larga data en nuestro voley y ligada siempre a la actividad. San Isidro realizó su presentación y mañana debutará frente al también formoseño San Martín. “En lo particular estamos tranquilos, las jugadoras un poco ansiosas pero es normal además enfrentar a San Martín que tiene varios años en la Liga pero estamos con muchas expectativas. Creo que el rodaje de los partidos nos va a ir dando la mejor calificación pero hoy estamos entre un 7 o un 8 porque no se la reacción de las jugadoras en los partidos, después del sábado se van a sacar esa mochila del primer partido y así después ver y buscar sacar los mejores resultados frente a Villa Dora y Rosario”, dijo Ovelar en la presentación. Agregando que “Ojala que la dirigencia siga apostando y creyendo en estos proyectos que en esta caso de San isidro es algo a largo plazo, es lo que nos propusimos””. Por su parte, la jugadora Antonella Lipi dijo que “Estamos seguras de lo que nos propusimos, vamos a dejar todo para dejar en alto al club y a la Provincia. Está muy bueno que equipos de Formosa puedan participar en este tipo de torneos”.