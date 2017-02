Revancha y clasificación

Club Rosario cayó como local frente a Club Sportivo San Martín por 3-2 (22-25, 25-19, 25-23, 27-29 y 16-14) en el segundo partido del 4to weekend de la Liga Argentina Femenina logrando las Franjedas tomarse revancha de lo sucedido en Formosa. Las dirigidas por Martín López van a finalizar terceras en el grupo clasificado de esta forma a la siguiente instancia. El partido comenzó muy parejo y con un muy buen nivel de vóley. Rápidamente Club Rosario sacó ventaja aprovechando buenas defensas que trasformaron en contraataques positivos obligando al técnico formoseño a pedir el primer tiempo de descanso 6 a 2 abajo. Después del primer tiempo técnico 8 a 4, San Martin no se achico y volcó su juego por zona 4 atacando todas pelotas paralelas hasta lograr dar vuelta el tablero 13 – 16. Ya sobre el final del set algunos errores de las formoseñas igualaron el tablero en 20. El cambio de armador de Bustos por Fernández dio créditos y buenas decisiones, tanto en saque como toques de segunda, sellaron el set 25 a 22 para el local. Réplica del primer set, el segundo comenzó con un punto a punto intenso y muy buenas jugadas, 7 a 8 la visita se adelantó. Al promediar el set dos buenas acciones de bloqueo aventajaron a San Martin para llegar con diferencia de dos al segundo tiempo 14 a 16. Desde este punto las rosarinas aflojaron en su juego y Formosa no les dio respiro, adelantándose 21 – 14 y obligando a Mariano Zapata a agotar sus tiempos de descanso. Rosario tuvo reacción pero no fue suficiente, el punto a punto solo favorecía a San Martín que se llevó el segundo chico 19 -25. El tercer chico pareció ser la continuidad del segundo, con un Formosa muy enfocado en su objetivo y un Rosario que solo descontaba de la mano de Josefina Baili. Desde temprano Zapata pidió su primer descanso 2 – 5 abajo pero rápidamente buenos ataques de la visita extendieron la diferencia 2 a 8. A mitad de set Club Rosario parecía recuperar fuerzas y con buenas intervenciones de Irene Verasio achicaron la diferencia a tres en 13-16. Ya en la definición Rosario encontró el empate en 21, pero a más presión rosarina mayor respuesta de la visita, que logró cerrar el set 23 a 25 nuevamente con un ataque por 4 hacia zona 1. El cuarto parcial mostró nuevamente un volumen de juego muy elevado con buenos ataques por ambos lados, 6 – 8 llego Formosa al primer descanso. Esta vez el bloqueo fue clave en San Martín que sacó ventaja de 3 y encontró a Rosario por todas las zonas de ataque. El segundo tiempo fue 14 -16 para la visita. Llegando a la definición del set, Rosario creció en su juego y llego a la igualdad en 18 con ataques por zona 4 y 6. Calco de los anteriores, el buen juego de Rosario tiene respuesta de Formosa de la mano de su capitana Melina Palonsky, pero errores no forzados y una buena muñeca de Baili cerraron el set 29 a 27 a favor de las rosarinas para dar paso al tie break. El quinto set no fue la excepción y ambos equipos mostraron sus mejores recursos por zona 4 dando vuelta de cancha 8 a 6 a favor de las rosarinas. Club Rosario mantuvo la diferencia de dos hasta llegada la zona de definición, donde las 4 puntas receptoras se convirtieron en protagonistas y los armados solo iban hacia 4 y 6. Formosa consiguió la igualdad en 14 y un error de Bustos obligó al cuerpo técnico local a pedir el primer tiempo de descanso. Al volver, un bloqueo sentenció el set y el partido 14 a 16 a favor de Formosa. Club Rosario: Baili, Verasio, Cipone, Bustos, Tineo, Bosio, Parenti (L). Ingresaron: Palmisano, Fernández, Lucchini, Cardona. DT: Mariano Zapata San Martin de Formosa: Palonsky, Castro, Gon, Paschetta, Paschetta, Correa, Rodriguez. (L)Ingresaron: Cuenca, Vega, Bojanovich. Prensa Club Rosario