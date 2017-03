Chances complicadas

Inaugurando la primera jornada del cuadrangular en Santa Fe, San Jorge triunfó ante San Martín de Formosa por 3 a 1. Los sets: 25-23; 12-25; 22-25; 20-25. Hoy a segunda hora habrá que enfrentar a las locales de Villa Dora, últimas campeonas del torneo.



Las chicas de Formosa comenzaron liderando el primer set, aunque por pocos puntos de diferencia. Tal es así, que San Jorge igualó el marcador en 12 puntos y comenzó a imponerse con ataques de Priscila Bosio, una de las jugadoras más destacadas del partido. Pero aunque las de Astesana tuvieron reiteradas oportunidades para superar a las formoseñas, los primeros 25 puntos culminaron a favor de San Martín. En el segundo set se vio un San Martín de Formosa completamente diferente. Esa agresividad en ataque y capacidad defensiva se vieron opacadas por un buen comienzo de set de las chicas de San Jorge. Es cierto que los primeros puntos son fundamentales, pero en este caso en particular, San Martín no logró recuperarse de ese inicio demoledor de su rival. El segundo set finalizó 12-25 en manos de San Jorge. El tercer set fue fundamental para direccionar el partido. Su relevancia hizo que ambos equipos entren a la cancha con ansias de empezar de la forma más positiva y eficaz posible. Los dos equipos coincidieron en ese pensamiento y no sólo que fue el set más parejo, sino el más entretenido para el público presente en el estadio cubierto de Villa Dora. En lo netamente deportivo, tanto en ataque como en defensa fue superior San Jorge, que se adjudicó el tercer set del 2 a 1 con un peleado 22-25. Al igual que el tercer set, el cuarto tuvo reiterados momentos en igualdad de puntos aunque con realidades diferentes, por supuesto. Es que San Martín de Formosa no tenía más opciones que ganar este fasaje del partido para igualar el cotejo, y del otro lado de la red, sólo bastaba llegar a los 25 tantos para adueñarse del partido. Y esta última realidad llegó a concretarse. Las chicas de San Jorge tomaron posesión del set y del partido, disputa que finalizó con un parejo 20-25. SÍNTESIS: SAN MARTÍN DE FORMOSA: Thaís Castro Mota (1); Belén Gon (2); María Antonela Paschetta (6); María Lucía Paschetta (8); Florencia Correa (11); Melina Palonsky (15); Mónica Frias Lazo (14). Ingresaron: Fatima Cuenca (19); Sofia Bojanovich (17). DT: Martín López. SAN JORGE: Priscila Bosio (1); Paula Massimino (2); Victoria Giro (3); Florencia Cobelas (5); Agostina Beltramino (11); Valentina Galiano (12). Ingresaron: Virginia Berguiristain (18); Florencia Ferrato (7); Agostina Pereyra (8). DT: Gerardo Astesana. Prensa Villa Dora