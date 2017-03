Sanma se quedó sin clasificación

Las últimas campeonas de la Liga Argentina, Villa Dora, vencieron 3 a 0 a San Martín de Formosa en el cierre de la segunda jornada en este fin de semana de cuadrangulares de la competencia nacional femenina. Si bien le resta enfrentar hoy al Seleccionado Menor, las dirigidas por Martín López ya no tiene chances de estar entre las ocho mejores luego de dos derrotas. Y si de localía se trata, las "Doras" sí que sabende ello. Porque no hay día en que las dirigidas por Lorena Góngora se presenten y el estadio cubierto no esté lleno. Es que las chicas trasmiten pasión y fortaleza. Son un emblema para el vóley del interior y sobre todo para vóley santafesino. El efecto Villa Dora comenzó en los primeros puntos del set uno. Pero del otro lado estaba San Martín de Formosa. Ambos rivales se conocen bien, esta fue su tercera disputa en lo que va de la competencia y a decir verdad, a las locales no les fue nada fácil este cotejo aunque el resultado final haya sido para ellas el ideal. El primer set fue parejo en todo su desarrollo. Villa Dora siempre estuvo arriba en el tanteador aunque por poca diferencia. Es de destacar el carácter defensivo de las formoseñas, aunque no fue suficiente para este set, que culminó en un extenuante 25-22. Set número dos. En éste salieron a la luz algunas de las pocas falencias del equipo local: la falta de bloqueo preciso. Sobre todo por 4 y por 1. Esos tramos del campo de juego fueron bien abastecidos y aprovechados por San Martín, que con el correr de los puntos igualaron el partido en 15. Pero más alla de la igualdad que fue partícipe en la mayoría de los puntos de este set, las campeonas vigentes se adjudicaron el segundo set por 25-21. El tercer y último set no fue diferente a los demás. Es que ninguno de los equipos tenia margen de error. Cada desacierto podía ser fatal y es por ello que los puntos eran extremadamente largos, con toques a tres y a dos. La imagen defensiva fue fundamental en ambos conjuntos, pero Villa Dora desde lo físico cuenta con una altura y potencia que marcó la diferencia. Y no sólo eso, sino la variedad en ataques. Las jugadoras destacadas del partido fueron Maira Westergard, Florencia Giorgi y Paula Bertona. Invictas: En el cierre del primer cuadrangular, este domingo a partir de las 20 hs, Villa Dora enfrentará a San Jorge, a quien intentará vencer para obtener la localía una vez más. SÍNTESIS: VILLA DORA: Aylén Ponso (1); Candelaria Herrera (2); Ariana Macies (4); Karina Suligoy (5); Paula Bertona (8) ; Florencia Giorgi (10); Maira Westergard (12). Ingresaron: Bárbara Frangella (3); Aylén Rafañello (19); Rosa Reinoso (6); Julieta Vega (16); Brenda Primo (7). DT: Lorena Góngora. SAN MARTÍN DE FORMOSA: Thaís Castro Mota (1); Belén Gon (2); María Antonela Paschetta (6); María Lucía Paschetta (8); Florencia Correa (11); Melina Palonsky (15); Mónica Frias Lazo (14). Ingresaron: Fatima Cuenca (19); Daniela Vega (9). DT: Martín López. Prensa Villa Dora