"Este año queremos subir en las posiciones"

Por segunda temporada consecutiva San Isidro jugará la Liga A1 de Voley, ahora con mas experiencia y con la vara mas alta lo cual llevó a contar con un nuevo entrenador y jugadoras no sólo de nuestra Provincia, “El equipo está muy enchufado. El año pasado este club participó como primera experiencia en Liga Nacional y este año ya se busca ascender en las posiciones con un trabajo mas serio y ahora ya se pueden ver los resultados”, dijo el DT Daniel Collado que llega desde Resistencia en donde supo estar al frente del plantel femenino de Sarmiento así como también como AT en el plantel masculino en Liga A1. Las primeras paradas para San Isidro en esta temporada será Santa Fe, Rosario y Villa Dora, dos de los mejores equipos de las últimas temporadas serán los rivales en el grupo B junto a San Martín, Vélez y San Lorenzo. “Rosario es un equipo fuerte, muy bueno, prolijo y parejo; Villa Dora fue campeón hace do temporadas y se reforzó bien con un líbero de selección mas dos extranjeras; nos vamos a encontrar con equipos muy fuertes esta temporada”, dijo el entrenador. Las formoseñas vienen entrenando desde hace varias semanas y entre las caras nuevas que se pueden ver están: la ex Sarmiento de Resistencia Oriana Luque Molinari, Jimena Martínez Fredes con pasado en Gimnasia de La Plata y también en Sarmiento; Sabrina Piris ex Regatas de Corrientes al igual que Melissa Molina, Lourdes Meza que pasó por Sarmiento y Lorena Neylin. Por su parte el presidente del club dijo que “Muy contentos y agradecidos por lo que venimos obteniendo; debutamos el año pasado en la Liga A1 y ahora una vez mas estaremos presentes en una zona muy inda. Agradecido con todos los que colaboran con el club. El año pasado conformaos el plantel con jugadoras de Formosa netamente y este año nos expandimos un poco mas con jugadoras de varios puntos de la región”.